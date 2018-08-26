به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «رویای سهراب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی قوی‌تن از اوایل مرداد ماه جلوی دوربین رفت. فیلمبرداری این اثر سینمایی تا اواسط مهر ماه ادامه دارد و بهاره کیان افشار به تازگی جلوی دوربین ساعد نیک‌ذات رفته است.

«رویای سهراب» درباره زندگی شاعر و نقاش نامدار معاصر ایران سهراب سپهری است که علی قوی‌تن از سال‌ها پیش در پی ساخت آن بوده است.

علی قوی‌تن فیلم‌هایی مانند «پرواز بادبادک»، «آسمان آبی مادرم» و «پل سفید» را در کارنامه خود دارد.

بازیگران این فیلم عبارتند از بهاره کیان‌افشار، مهدی سلطانی، لاله اسکندری، ترلان پروانه، ابوالفضل میری، مینا جعفر زاده، محمد برسوزیان، فروغ امجدی، حسین محمدیان، غزاله اکرمی، داود خلیلی، شادی عزیزی، مرتضی مرتضایی، مهرداد داوری.

از دیگر عوامل این پروژه سینمایی می‌توان به مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، طراح صدا: بهروز شهامت، طراح چهره پردازی: رحیم مهدی خانی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: رامین مشکین مقدم، منشی صحنه: آناهید روستا، دستیار اول فیلمبردار: سعید خادمی، اجرای طراحی صحنه: حسین محمدیان، اجرای چهره پردازی: مجید وثیقی، نازنین سرابی، مجری طرح: حامد قوی تن، دستیار تهیه: مجتبی بهرامی، دستیار تولید: میثم یکتا و امیرحسین خوانساری اشاره کرد.