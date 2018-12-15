آیین نامه اجرایی استانداردسازی نظام تبادل اطلاعات کشور تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آییننامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره «1» بند «ث» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه امشب شورایعالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، بررسی و تصویب شد.
بر اساس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی، از این پس هر گونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیک انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد.
طبق این آییننامه، کلیه اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانههای اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای بین دستگاهی توسط سازمان اداری-استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصا و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک میرسد.
تمام دستگاههای اجرایی با اولویت دستگاههای اجرایی متولی داده و پایگاههای اطلاعاتی پایه، موظفند به نحوی وظایف خود در این آییننامه را اجرا نمایند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آییننامه، کلیه استعلامات مکتوب بین دستگاههای اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام میشود.
با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آییننامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هر گونه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامههای فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.
استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی، کاملا به شکل رایگان انجام میشود و دستگاههای اجرایی باید هزینههای مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیشبینی کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده در موافقتنامههای متبادله، هزینههای مرتبط را پیشبینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.
برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آییننامه نیز یک کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک پیشبینی شده است.
همه پایگاههای اطلاعاتی پایه کشور از جمله پایگاه هویت ایرانیان، پایگاه اسناد و املاک و حدنگاری کشور، پایگاه هویت وسایط نقلیه، پایگاه هویت اشخاص حقوقی، پایگاه کالا و خدمات، پایگاه مدیریت خدمات دولت، پایگاه نظام ملی نشانیگذاری مکان محور، پایگاه مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور، پایگاه اطلاعات و آمار، پایگاه سلامت، پایگاه ملی بیمههای سلامت کشور، پایگاه ملی بیمههای اجتماعی کشور، پایگاه ملی اطلاعات دادههای باز کشور، پایگاه اطلاعات مکان محور کشور (SDI)، پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار کشور، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات کسب و کارها و مشاغل کشور، پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)، پایگاه احراز هویت قوه قضائیه و پایگاه ثبتنام الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) باید در مدت یک سال، بر اساس این آییننامه، به شکل استاندارد به هم متصل شوند.
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