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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

در سانحه تصادف:

بازیکن تیم فوتبال امید صنعت نفت آبادان جان باخت

بازیکن تیم فوتبال امید صنعت نفت آبادان جان باخت

آبادان – مدافع چپ تیم فوتبال امیدهای صنعت نفت آبادان بر اثر تصادف جان باخت.

به گزارش خبرنگار مهر، «محسن میرزایی» بازیکن ۱۹ ساله تیم فوتبال امیدهای صنعت نفت آبادان شب گذشته به عنوان راکب موتورسیکلت پس از برخورد به میدان نخل آبادان جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: شب گذشته حوالی ساعت ۲۳ یک حادثه رانندگی به این مرکز اطلاع داده شد که یک تیم فوریت‌ها به طور فوری به محل اعزام شدند.

شهرام مقام افزود: در این سانحه یک دستگاه سیکلت با میدان نخل برخورد کرده بود که یکی از راکبان در دم جان باخته بود و دیگری نیز پس از انتقال به بیمارستان طالقانی به دلیل شدت مصدومیت، فوت شد.

به گفته وی دلیل بروز این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی است.

کد مطلب 4486377

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