اکران فیلم تحریم شده جشنواره کن در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید سینماتک تهران با همکاری مرکز مطبوعات و انتشارات حوزه هنری و پایگاه «الامه» (پایگاه مطالعات بین‌الملل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی) وابسته به دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

در این دور که با عنوان «سینمای قریب» آغاز به کار می‌کند محوریت با سینمای مستند و داستانی جهان عرب است و در آن آثار تحسین شده و دیده نشده سینمای مصر، سوریه و فلسطین عرضه می‌شود.

در دومین برنامه از دور جدید سینماتک فیلم سینمایی «مریم» اثر کارگردان مطرح و با سابقه سوری «باسل الخطیب» روی پرده می‌رود.

این فیلم داستان سه زن به نام مریم است در سه مقطع تاریخ حساس سوریه در صد سال اخیر است که در سه اپیزود تولید شده است.

این سه زن روایتگر اثرات جنگ‌های جهانی اول در سال ۱۹۱۸، جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ و بحران کنونی سوریه بر جامعه، زنان و مردم این کشور است.

این فیلم که نخستین فیلم از سه گانه باسل الخطیب از جنگ سوریه است در سال ۲۰۱۲ ساخته شد اما در همان سال‌ها مورد تحریم جشنواره‌های منطقه چون جشنواره دبی و جشنواره‌های بین‌المللی چون جشنواره کن قرار گرفت.

باسل الخطیب کارگردانی سوری ـ فلسطینی درباره تحریم این فیلم در جشنواره کن می‌گوید: فیلم «مریم» را برای جشنواره کن فرستادم؛ آن‌ها برای من نامه‌ای فرستادند که در آن آمده بود فیلم از ارزش هنری بالایی برخوردار است و فیلمی است که در جهان عرب چنین چیزی ندیده‌اند اما برخی قوانین غیرهنری اجازه نمی‌دهد فیلمی سوری که توسط وزارت فرهنگ این کشور تهیه شده باشد در این جشنواره اکران شود.

وی افزود: با روشنی تمام و وضوح کامل مدیران جشنواره موضع سیاسی خود درباره حوادث سوریه را بیان کردند و از یاد بردند که هنر زبانی جهانی است و این در حالی بود که آنان فیلم‌های هنرمندان معارض سوری که در خارج از کشور تولید شده بود را پذیرفته بودند.

این فیلم سه شنبه هفته آینده ۲۷ آذر ماه از ساعت ۱۷:۳۰ در سالن سوره حوزه هنری پخش می شود و حضور برای عموم آزاد است.