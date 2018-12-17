به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن دوازدهم منتقدان، فرزاد حسنی اجرای مراسم دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران را برعهده دارد.
اهدای جوایز برگزیدگان بخشهای مختلف جشن در ۱۴ رشته، اهدای جوایز برگزیدگان ۴۰ سال سینمای کودک و نوجوان و نیز برپایی بزرگداشت اصغر رفیعی جم فیلمبردار، اسحاق خانزادی صداگذار و صدابردار و سعید عقیقی فیلمنامهنویس، منتقد و مدرس سینما بخشهای اصلی این مراسم را تشکیل میدهد.
دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران از ساعت ۱۸ فردا سه شنبه ۲۷ آذر ماه به دبیری جعفر گودرزی برگزار می شود.
نظر شما