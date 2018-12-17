  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

فرزاد حسنی دوازدهمین جشن منتقدان را اجرا می‌کند

فرزاد حسنی دوازدهمین جشن منتقدان را اجرا می‌کند

مجری دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان سینمای ایران مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن دوازدهم منتقدان، فرزاد حسنی اجرای مراسم دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران را برعهده دارد.

اهدای جوایز برگزیدگان بخش‌های مختلف جشن در ۱۴ رشته، اهدای جوایز برگزیدگان ۴۰ سال سینمای کودک و نوجوان و نیز برپایی بزرگداشت اصغر رفیعی جم فیلمبردار، اسحاق خانزادی صداگذار و صدابردار و سعید عقیقی فیلمنامه‌نویس، منتقد و مدرس سینما بخش‌های اصلی این مراسم را تشکیل می‌دهد.

دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران از ساعت ۱۸ فردا سه شنبه ۲۷ آذر ماه به دبیری جعفر گودرزی برگزار می شود.

کد مطلب 4487426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها