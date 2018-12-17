انجام ۵۰ پیوند مغز استخوان در بیمارستان مفید/سهم پرداختی بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، فرید ایمان زاده، روز دوشنبه در نشست خبری چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان که قرار است از ۲۷ تا ۳۰ آذر ۹۷ برگزار شود، افزود: بیمارستان مفید به عنوان شلوغ ترین و بزرگ ترین بیمارستان ارجاعی کودکان در کشور شناخته می شود که روزانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر پذیرش دارد.

وی با اعلام اینکه ۱۰ درصد موارد مراجعات کودکان به بیمارستان مفید منجر به بستری می شود، گفت: بیمارانی از کشورهای حوزه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان نیز برای درمان به این بیمارستان می آیند.

ایمان زاده با عنوان این مطلب که بیمارستان مفید تمامی بخش های فوق تخصصی کودکان را دارد، ادامه داد: تنها بیمارستان کشور و شاید خاورمیانه باشیم که بخش پیوند مغز استخوان دارد.

وی با اشاره به هزینه ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی پیوند مغز استخوان، افزود: بالغ بر ۵۰ مورد پیوند مغز استخوان در بیمارستان مفید انجام شده است که سهم پرداختی بیماران بین ۵ تا ۱۰ درصد است.

رئیس بیمارستان مفید، از وجود ۶ تخت فعال در بخش پیوند مغز استخوان این بیمارستان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۹۲ تخت به غیر از تخت های اورژانس و اتاق عمل داریم که همواره اشغال هستند.