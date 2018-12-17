  1. سلامت
  2. درمان
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

رئیس بیمارستان کودکان مفید عنوان کرد؛

انجام ۵۰ پیوند مغز استخوان در بیمارستان مفید/سهم پرداختی بیماران

انجام ۵۰ پیوند مغز استخوان در بیمارستان مفید/سهم پرداختی بیماران

رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید، از انجام بالغ بر۵۰ مورد عمل پیوند مغز استخوان در این مرکز درمانی ظرف ۳.۵ سال اخیر خبر داد و گفت: تنها بیمارستانی هستیم که بخش پیوند مغز استخوان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید ایمان زاده، روز دوشنبه در نشست خبری چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان که قرار است از ۲۷ تا ۳۰ آذر ۹۷ برگزار شود، افزود: بیمارستان مفید به عنوان شلوغ ترین و بزرگ ترین بیمارستان ارجاعی کودکان در کشور شناخته می شود که روزانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر پذیرش دارد.

وی با اعلام اینکه ۱۰ درصد موارد مراجعات کودکان به بیمارستان مفید منجر به بستری می شود، گفت: بیمارانی از کشورهای حوزه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان نیز برای درمان به این بیمارستان می آیند.

ایمان زاده با عنوان این مطلب که بیمارستان مفید تمامی بخش های فوق تخصصی کودکان را دارد، ادامه داد: تنها بیمارستان کشور و شاید خاورمیانه باشیم که بخش پیوند مغز استخوان دارد.

وی با اشاره به هزینه ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی پیوند مغز استخوان، افزود: بالغ بر ۵۰ مورد پیوند مغز استخوان در بیمارستان مفید انجام شده است که سهم پرداختی بیماران بین ۵ تا ۱۰ درصد است.

رئیس بیمارستان مفید، از وجود ۶ تخت فعال در بخش پیوند مغز استخوان این بیمارستان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۹۲ تخت به غیر از تخت های اورژانس و اتاق عمل داریم که همواره اشغال هستند.

کد مطلب 4487519
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه