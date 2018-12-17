قطر ۳۵ درصد از ۳ میدان نفتی مکزیک را خرید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، شرکت دولتی قطر پترولیوم به توافقی با شرکت نفت و گاز انی ایتالیا رسیده است تا ۳۵ درصد از سهام پروژه تحت مدیریت آن شرکت را که شامل ۳ میدان نفتی دریایی در خلیج مکزیک است، خریداری کند.

وزیر انرژی قطر و مدیرعامل قطر پترولیوم، سعد شریدا الخابی، گفت: ما خوشوقتیم که توانستیم توافقی امضا کنیم تا ۳۵ درصد سهام یک پروژه بزرگ را از بازیگر مهمی در بازار انرژی، نظیر انی، به دست آوریم، تا بتوانیم در توسعه و تولید از ۳ میدان نفتی مکزیک مشارکت کنیم. این گامی دیگر برای توسعه گسترش جهانی قطر پترولیوم و حضور آن در مکزیک است.

طبق این توافق، قطر پترولیوم در توسعه و استخراج میادین آموکا، میزتون و تکوآلی، که در سواحل کامپه‌چه در بخش جنوبی خلیج مکزیک واقع شده‌اند، مشارکت خواهد کرد.

الخای گفت که انتظار دارد تولید نفت در سواحل کامپه‌چه در اواسط ۲۰۱۹ آغاز شود. قطر پترولیوم پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۱ به همراه انی ایتالیا بتوانند تولید این میادین را به روزی ۹۰ هزار بشکه برسانند.