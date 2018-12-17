به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مرکز اطلاع رسانی سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی (همتا) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند مطابق تصمیم اخیر کمیته راهبری طرح رجیستری، از تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ درخواست ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه همتا متوقف شده است.

در حال حاضر پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، گمرک طبق قوانین و مقررات مربوطه، صحت اطلاعات ورودی و شرایط لازم برای ثبت دستگاه به صورت مسافری را بررسی می‌کند. در نهایت اطلاعات دستگاه‌های واجد شرایط ثبت مسافری در فواصل زمانی مشخص (بنا بر اطلاعیه گمرک هر سه روز یکبار) توسط گمرک در قالب یک فایل برای سامانه همتا ارسال می‌ شود.

این امکان وجود دارد که شخص متقاضی نسبت به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کند، اما گمرک با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، دستگاه را فاقد شرایط ثبت مسافری تشخیص داده و اطلاعات آن را به سامانه همتا ارسال نکند. بنابراین پرداخت موفق در سامانه گمرک، لزوما موجب ارسال اطلاعات توسط گمرک برای سامانه همتا نمی‌شود.

سامانه همتا پس از دریافت فایل ارسالی گمرک، ابتدا صحت ظاهری و کامل بودن اطلاعات دریافتی (از جمله صحیح بودن فرمت شناسه IMEI، موجود بودن هر دو شناسه گوشی‌های دوسیم‌کارته، موجود بودن شماره سیم‌کارت جهت ارسال کد فعالسازی و ...) را بررسی و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، نسبت به رجیسترکردن دستگاه و ارسال کد فعالسازی برای فرد متقاضی اقدام می‌کند.

ذکر این نکته ضروری است که از این پس در هیچکدام از مراحل ثبت گوشی مسافری نیازی به مراجعه فرد متقاضی به سامانه همتا نیست و فرد متقاضی صرفا باید به سامانه اظهارنامه گمرکی مراجعه و حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه را پرداخت کند.

متقاضیانی که از پرداخت حقوق گمرکی‌شان مدت زمان زیادی گذشته است، می توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت درخواست خود از گمرک پیگیری کنند.