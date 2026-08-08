پیام رئیس سازمان حج و زیارت به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در پیامی روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران حج و زیارت که خادمان اعتلای فرهنگ زیارت محسوب می شوند تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

« ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی برای پاسداشت اصحاب رسانه و همه کسانی است که با قلم، تصویرگر و روایت گر، حقیقت را به جامعه منعکس می‌کنند؛ به‌ویژه خبرنگارانی که در حوزه حج و زیارت، رسالتی فراتر از اطلاع‌رسانی را بر دوش دارند؛ رسالتی از جنس معنویت – اخلاق و دلدادگی پاک و مقدس.

خبرنگاران حوزه حج و زیارت، در سال‌های اخیر، به‌گونه‌ای شایسته، روایت این عرصه را از یک «گزارش رویداد» فراتر برده‌اند.

آنان کنار زائران و خادمان، نوعی بازتعریف روایی ـ رسانه‌ای از ظرفیت های زیارت و آثار آن شکل داده‌اند؛ روایتی که در آن، خبر تنها یک رویداد نیست، بلکه پنجره‌ای برای دیدن ایمان، معنویت، خدمت، همدلی و دلدادگی انسان‌هاست.

پوشش رسانه‌ای حج، عمره، اربعین و اعتاب مقدسه، روایت مجموعه‌ای از لحظه‌هاست؛ از اشک و شوق زائر عاشق خداوند تا خستگی خادمی که بی‌ادعا و مخلصانه خدمت می‌کند.

خبرنگاران این حوزه با عشق و ایمان، این لحظه‌ها را ثبت و به حافظه جمعی جامعه منتقل می‌کنند و از این رهگذر، در اعتلای فرهنگ دینی-معنوی و اخلاق جامعه نقشی مؤثر ایفا می‌کنند.

این روایتگری، البته مسئولیتی سنگین نیز هست؛ چرا که رسانه در حوزه زیارت باید در کنار سرعت و دقت، حرمت معنوی این سفرها، کرامت زائران و حقیقت خدمت را نیز پاس بدارد.

خبرنگار این عرصه، هم خبررسان است، هم روایتگر روح معنوی حج – عمره و زیارت و هم واسطه‌ای امین میان مردم و مجموعه خادمان زائران.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه خبرنگاران فقید و ارج نهادن به مقام شامخ شهدای عرصه خبر، از تلاش‌های شبانه‌روزی همه اصحاب رسانه، به‌ویژه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه حج و زیارت، صمیمانه قدردانی می‌کنم و روز خبرنگار را به آنان تبریک می‌گویم.

برای این روایت گران صادق و مسئول دعا می کنم تا قلم خبرنگاران این حوزه، بیش از پیش، چراغی برای شناخت زیبایی‌های معنوی – آثار فردی و اجتماعی زیارت، خدمت و همدلی و پلی میان مردم و خادمان این مسیر پربرکت باشد.