اعتراضات جلیقه زردها به مراکش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کارگران مراکشی از هر دو بخش خصوصی و دولتی این کشور روز دوشنبه با پوشیدن جلیقه‌های زرد نسبت به تعویق حقوق و دستمزد خود تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

مسئول سندیکای کارگران مراکش گفت: این تظاهرات اعتراضی تا یک هفته آینده در خیابان‌های رباط ادامه خواهد داشت و شرکت کنندگان اعتراض خود را علیه سیاست‌های نخست وزیر مراکش اعلام خواهند کرد.

مسئول برگزاری تظاهرات جلیقه زردها در مراکش تهدید کرده که در صورت عدم پاسخگویی دولت و برآورده نشدن خواسته‌های آنان، اعتصاب سراسری را در این کشور اعلام خواهد کرد.

مراکش طی یک سال گذشته شاهد برگزاری حداقل دو اعتراض عمومی بزرگ در این کشور بوده که یکی از آن ها در اعتراض به فساد مالی دولت و سوءاستفاده دولت‌مردان از قدرت و دیگری در اعتراض به فساد در سیستم قضایی این کشور صورت گرفته است، هرچند این بار ماهیت اعتراضات در مراکش بیشتر حول محور اقتصاد و با شرکت قریب به اتفاق کارگران این کشور آغاز شده است.