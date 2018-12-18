به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری اظهار داشت: در سانحه نخست که در شهرستان سرپل ذهاب و نزدیکی های شهر سرمیل میان یک دستگاه تریلی و یک دستگاه سمند رخ داد ۳ نفر جان خود را از دست داده و یک نفر هم زخمی شد.

وی افزود: هر ۳ کشته شده این سانحه رانندگی از سرنشینان خودروی سمند بودند، ضمن اینکه راننده خودروی تریلی نیز زخمی شد.

رئیس پلیس‌راه استان کرمانشاه گفت: علت این تصادف عدم توجه به جلو از سوی راننده خودروی سمند بوده است.

وی از وقوع سانحه رانندگی دیگر در ساعت 18:20 دقیقه در کیلومتر 12 محور هرسین - کرمانشاه خبر داد و گفت: این حادثه بین خودروی سواری پژو 405 و تریلی ماک رخ داد که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن یک تن شد.

حیدری با بیان اینکه در این حادثه هر ۳ سرنشین خودروی پژو جان سپردند و راننده تریلی نیز مصدوم شد، بیان کرد: علت وقوع این سانحه عدم رعایت فاصله طولی از سوی خودروی پژو 405 بوده است.

این مقام انتظامی به سومین سانحه رانندگی منجر به فوت نیز اشاره کرد و گفت: این حادثه ساعت 19:30 دقیقه در محور روانسر بین دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و پراید رخ داد.

وی گفت: در این حادثه نیز یک نفر از خودروی پژو و یک نفر از خودروی پراید جان خود را از دست دادند و 3 نفر نیز زخمی شدند.

رئیس پلیس‌راه استان کرمانشاه با بیان اینکه علت وقوع این سانحه هنوز مشخص نشده است، بیان کرد: به رانندگان توصیه می شود تا در شرایط لغزندگی حتما فاصله طولی را رعایت و از سرعت و شتاب غیرمجاز خودداری کنند.