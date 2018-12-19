صندلی های خالی مدارس روستایی و کمبود فضا در مرکز خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر محدرضا ضیایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: آموزش و پرورش جامعه بزرگی است که مسائل بزرگی را در برمی گیرد و در زمینه های نیرو انسانی، فضا آموزشی و امکانات با کمبود هایی مواجه هستیم.

مدیر آموزش وپرورش بیرجند با اشاره به تحصیل ۶۰هزار دانش آموز و فعالیت ۴۲۰ معلم در مدارس شهرستان بیرجند عنوان کرد: در راستای توانمند سازی و اجرای طرح چند معلمی تعداد ۶ کلاس به مدارس چند معلمی اضافه شد و در حال حاضر ۲۳ مدسه چند معلمی در سطح شهرستان فعال هستند.

وی گفت: اجرای طرح کیفیت بخشی قرآن در قالب طرح ۳۳ روزه قرآن در مدارس ابتدایی، اجرای طرح کیفیت بخشی کلاس اول، اجراس طرح خاوران شناسی به منظور آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم و مشاهیر استان در ۵ مدرسه، اجرای خانه نویسی در مقاطع اول، دوم و سوم ابتدایی در ۱۰۰ مدرسه از جمله اقدامات اجرا شده در سطح مدارس شهرستان بیرجند در سال جاری است.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از مدارس شهرستان بیرجند هوشمند سازی شدند، افزود: در تمام مدارس شهرستان یک یا دو کلاس و عمدتا کارگاه رایانه و آزمایشگاه ها به سیستم هوشمند مجهز شدند که در برخی از مدارس کل کلاس ها از این مورد برخوردار هستند همچنین این طرح درمدارس حاشیه شهر نیز در حال انجام است.

دانش آموز بازمانده از تحصیل نداریم

ضیایی از احداث مجتمع آموزشی مهر شهر بیرجند در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متردر چهار بخش خبر داد و افزود: این مرکز به همت آستان قدس رضوی با هزینه ۲۰ میلیارد تومان در قالب ۳۶ کلاس در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم با تجهیزات کامل درحال ساخت است که با افتتاح آن در مهر ماه ۹۹ مشکل کمبود کلاس درس مهر شهر مرتفع خواهدشد.

وی با اشاره به کمبود معلم در مدارس استان اظهار داشت: کمبود نیرو در آموزش و پرورش را با استفاده از معلمان حق التدریس، شاغلین آموزش و پرورش، بازنشستگان، مدیران مدارس و دانشجویان جذب شده از مراکز فرهنگیان برطرف کرده ایم که امسال خوشبختانه کلاس بدون معلم نداشتیم.

مدیرآموزش و پرورش بیرجند با بیان اینکه ما در بیرجند دانش آموز بازمانده از تحصیل نداریم افزود: با ارتباط گیری که با خانواده ها داشتیم و بررسی که مدیران ما در سرکشی از خانواده ها و مناطق روستایی و حاشیه شهرستان داشتند نزدیک ۸۵ نفر شناسایی و در مدارس شهرستان سازماندهی شدند که البته برخی از افراد به دلیل مسائل خانوادگی و شرایط جسمی آموزش پذیر نبودند.

ضیائی با اشاره به افزایش ۳ هزار نفری جمعیت دانش آموزی مدارس شهرستان در هر سال ادامه داد: با پیگیری و همکاری که با ثبت احوال شهرستان داشتیم تلاش شد تا سال تحصیلی جدید ۵ هزار دانش آموز بیش از ظرفیت سنوات گذشته در مدارس استان جذب کنیم.

خیران ساخت مدرسه در شهرها را مورد توجه قرار دهند

وی با اشاره به کاهش حمایت های خیرین در بحث ساخت مدارس به دلیل مشکلات اقتصادی کشور گفت: بیشتر مدارسی که توسط خیرین ساخته می شود عمدتا در نقاط روستایی استان است اما به واسطه مهاجرت به مرکز شهر مدارس روستا خالی از سکنه و رها شده و بعضا هزینه پرداخت شده بی ثمر بوده و مرکز استان با کمبود شدید فضا آموزشی مواجه است.

ضیائی با اشاره به ممنوعیت هرگونه تنبیه در مدارس و مغایر بودن آن با امور آموزش و پرورش بیان کرد: اولیا می توانند یا تماس با شماره ۳۲۳۹۴۲۴۰ موارد را گزارش کنند که خوشبختانه در مدارس شهرستان این موارد دیده نمی شود به جز یک مورد که توسط کارشناسان مربوط بررسی و در هیئت تخلفات اداری در حال پیگیری است.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند عنوان کرد: با هماهنگی هایی که با سازمان بهزیستی و نیرو انتظامی شده کارشناسان و مشاورانی را به مدارس سطح شهرستان اعزام کردیم تا در زمینه آسیب های اجتماعی و مفاسد اجتماعی با ارائه مشاوره دانش آموزان و اولیا را نسبت با عرصه های مخاطره آمیز آگاه کنند.

وی رسالت انجمن اولیا و مربیان را آگاه سازی خانواده ها دانست و افزود: برگزاری ۲۴۰ کارگاه به صورت اختصاصی و در زمینه اقدامات پیشگیرانه و ۶۹۰ کارگاه عمومی با موضوعات متفاوت در قالب جلسات اولیا و مربیان، چاپ و انتشار ماهانه مجله پیوند در بین اولیا به منظور آگاه سازی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات روانشناسی در مرکز پیوند از جمله اقدامات انجام شده در راستا ارتباط اولیا و مربیان در جهت شناخت و کمک به دانش آموز است.

ضیایی با بیان اینکه امتحانات ناموس آموزش و پرورش است ادامه داد: امتحانات سال تحصیلی جاری متوسطه اول از ۸ دی تا ۱۹ دی ، متوسطه دوم از ۸ دی تا ۲۶ دی و امتحانات دواطلبین آزاد از ۱ تا ۱۹ دی ادامه داد لذا از خانواده ها تقاضا دارم تا در این مدت شرایط و فضای بدون استرس و تشنج را برای دانش آموزان فراهم کنند و هرگز نمرات دانش آموز را با فرزندان بستگان مقایسه نکنند.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند با اشاره به پوشش چهار هزار و ۱۵۶ دانش آموز را در قالب مدارس پیش دبستانی در سال تحصیلی جاری گفت: به منظور توانمند سازی کارکنان آموزشی ۷۴ کار گاه برگزار کردیم که ۳۰ هزار نفر از همکاران در آن شرکت کردند.

وی گفت : برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی در ۶۵ رشته، پرسش مهر با شرکت دو هزار و ۵۰۰ نفر از همکاران، مسابقه کتابخوانی با شرکت دو هزار و۵۰۰ نفر از دانش آموزان، المپیاد درون مدرسه ای، ورزش صبحگاهی در ۸۷ مدرسه ابتدایی از دیگربرنامه های آموزش و پرورش بیرجند است.

ضیایی با اشاره به حرکت و تلاش در جهت اسناد بالادستی و تاکید بر کسب مهارت با انجام کار آزمایشگاهی در مدارس شهرستان بیرجند ادامه داد در کنکور سال گذشته رتبه ۷ در رشته تجربی توسط دانش آموز مدارس پسرانه و همچنین ۹۶ رتبه زیر هزار توسط دانش آموزان بیرجند در رشته های مختلف کسب شد.