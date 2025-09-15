به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دهنوی، معاونت فرهنگی پرورشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، با اشاره به تلاشهای شبانهروزی مجموعه آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی بدون مشکل گفت: هدف ما این است که هیچ کلاس بدون معلم و هیچ دانشآموزی بدون ثبتنام آغاز سال را تجربه نکند.
وی با تاکید بر ممنوعیت دریافت وجه اجباری در هنگام ثبتنام مدارس دولتی، افزود: احترام به والدین و جلب مشارکت داوطلبانه، کلید موفقیت در اداره مدارس است. آئیننامه اجرایی مدارس چهار منبع برای تأمین مالی پیشبینی کرده که شامل اعتبارات دولتی، کمکهای مردمی، منابع شهرداری و وجوه حاصل از فوقبرنامههاست.
دهنوی با اشاره به تناقض موجود میان ممنوعیت دریافت وجه حین ثبتنام و نیاز مدارس به کمکهای اولیا در طول سال، گفت: این کمکها باید کاملاً داوطلبانه باشد، هرچند گزارشهای معدود از اجبار در این زمینه پیگیری و با تخلف برخورد میشود.
در بخش دیگری از این برنامه، وی به چالش تعامل با نسل نوجوان پرداخت و اظهار داشت: ویژگیهای نسل امروز با گذشته متفاوت است و فضای مجازی نقش مهمی در این تغییرات داشته است. برای تقویت تعامل، باید به دانشآموزان نقش و مسئولیت داد تا احساس تعلق به مدرسه پیدا کنند. شعار محوری ما در این زمینه هر دانشآموز یک نقش، هر دانشآموز یک تشکل است.
دهنوی در رادیو گفتگو مهارتآموزی را یکی از رویکردهای اصلی آموزش و پرورش دانست و گفت: شعار هر دانشآموز یک مهارت شامل مهارتهای هنری، فرهنگی، فنی، حرفهای و دیجیتال است. با همکاری وزارت ارتباطات، طرح ایران دیجیتال را اجرا میکنیم تا دانشآموزان در حوزه هوش مصنوعی و مهارتهای دیجیتال توانمند شوند.
این مقام مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامهها و جلب مشارکت اولیا، مهر امسال برای دانشآموزان، سالی متفاوت، با نشاط و همراه با پیشرفت باشد.
