صادرات ۷محموله کالای قاچاق از خراسان جنوبی/انهدام ۳میلیارد کالا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شیخ زاده صبح پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: سازمان اموال تملیکی باید جمع آوری، نگهداری و فروش کالاهای قاچاق، کالاهای متروکه، اموال منقول قاچاق و املاک غیر منقول را مدیریت می کند و بعد از تصرف دولت به فروش می رساند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه فروش کالای قاچاق به شرط صادرات بیان کرد: از سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۷ هیچ کالایی صادر نشده بود که امسال توانستیم هفت محموله صادراتی را به آسیای میانه، عراق و افغانستان داشته باشیم.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی با اشاره به دستور رهبری مبنی بر اینکه کالاهایی که به تولید ملی ضرر می زند به نفع کشور صادر شود، گفت: در این راستا ۷ محموله کالای قاچاق از استان صادر شده است.

شیخ زاده بیان کرد: میزان فروش کالای فساد پذیر درجه یک و دو، طی سال گذشته ۲۵۰ میلیون تومان و در سال جاری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که۵۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده های مفتوح شده در سال ۹۶، ۷۹۰ فقره بوده است، گفت: این میزان پرونده در سال جاری ۸۶۰ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

۳ میلیارد ریال کالا منهدم شد

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی انهدام کالاهای سلامت محور را از دیگر وظایف سازمان اموال تملیکی دانست و بیان کرد: در سال گذشته میزان کالاهای انهدامی سه میلیارد و ۴۹۷میلیون ریال و در سال جاری سه میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه دیدگاه سازمان اموال تملیکی در کنار فروش کالاهای قاچاق، کمک به مناطق محروم است، افزود: در سال جاری دو دستگاه کشنده قاچاق برای کمک به آبرسانی روستاهای محروم واگذار شده است.

شیخ زاده افزود: همچنین در سال جاری یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال کالای قاچاق شامل پارچه، لاستیک و چرخ خیاطی به مددجویان بهزیستی، کمیته امداد و سمن های نیازمند واگذار شده است.

وی از راه اندازی مرکز خدماتی دوخت لباس برای محرومان خبر داد و اظهار کرد: ۲۰ دستگاه چرخ خیاطی به این کارگاه واگذار می شود.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی افزود: همچنین تاکنون سه میلیارد ریال کالا شامل شامل پتو، کیف، کفش، لیوان و عروسک به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شده است.

شیخ زاده با اشاره به مدیریت کالاهای متروکه، بیان کرد: تاکنون ۱۱۰ هزار لیتر نوعی هیدروکربن متروکه شده است.

فروش ۳۲۰ میلیون ریال اموال غیر منقول

وی با بیان اینکه میزان فروش مظروف سوخت امسال نسبت به سال گذشته هزار و ۸۰۰ درصد افزایش داشته است، گفت: طی سال جاری پنج هزار و ۷۵۸ مظروف سوخت به مبلغ ۲۴۸ میلیون و ۹۷۵ هزار ریال به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است.

شیخ زاده با اشاره به خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی بیان کرد: ۱۷ تن برنج از سوی سازمان اموال تملیکی خراسان جنوبی به ستاد عتبات عالیات تحویل شده است.

وی با بیان اینکه کالاهایی که به تولید داخلی ضربه ای وارد نمی کنند را به مزایده می گذاریم، بیان کرد: متاسفانه مردم خراسان جنوبی به مزایده های اموال تملیکی ورود پیدا نمی کنند که از تجار و صادرکنندگان خواستاریم در این زمینه ورود کنند.

شیخ زاده با اشاره به اموال غیر منقول که وثایق زندانیان است، بیان کرد: از این محل طی سال گذشته چهار میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال و در سال جاری ۳۲۰ میلیون ریال فروخته شده است.

سرپرست اموال تملیکی خراسان جنوبی اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری ۳۰۰ راس گوسفند به ارزش چهارمیلیارد ریال بین نیازمندان توزیع شده است.