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۳ دی ۱۳۹۷، ۰:۱۶

فرماندار پلدختر مطرح کرد:

نقش رسانه‌ها در تقویت روحیه امید/ دستاوردهای انقلاب بیان شود

نقش رسانه‌ها در تقویت روحیه امید/ دستاوردهای انقلاب بیان شود

پلدختر- فرماندار پلدختر با اشاره به نقش رسانه‌ها در تقویت روحیه امید در جامعه، بر لزوم بیان دستاوردهای انقلاب و نظام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله دستیاری شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان پلدختر با بیان این که وحدت و همدلی نیاز اصلی امروز کشور است، اظهار داشت: رسانه ها در نظام جمهوری اسلامی به عنوان دلسوزان نظام می توانند با انعکاس دستاوردهای دولت و نظام امید به آینده را در مردم تزریق و تقویت کنند.

وی با بیان این که دمیدن روح امید، وحدت و همدلی مهمترین وظیفه رسانه ها است، افزود: امروز با وجود تهدیدات و تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمن یکی از مهمترین مسائل ایجاد امیدواری در دل مردم است که خبرنگاران می توانند با تعامل و همدلی با دستگاه های اجرایی تاثیر بسزایی در این زمینه داشته باشند.

فرماندار پلدختر گفت: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به روش های گوناگون ترور، جنگ هشت ساله و توطئه های مختلف دیگر در صدد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بر آمدند و امروز با گذشت ۴۰ سال نمی توانند عزت، اقتدار و توان دفاعی ایران را مشاهده کنند بنابراین می خواهند مردم را نسبت به مسئولان نظام بدبین و بی اعتماد کنند.

وی وحدت، اتحاد و وفاق بین اقشار مختلف جامعه را رمز پیروزی و غلبه بر مشکلات دانست و افزود: خبرنگاران می توانند در این شرایط حساس با هدف شفاف سازی و خنثی کردن رسانه های بیگانه دستاوردهای نظام را به مردم انعکاس دهند.

دستیاری بر تعامل رسانه با دستگاه های اجرایی در انعکاس دستاوردهای دولت تاکید و خاطرنشان کرد: در آستانه مراسم ها و جشن های ۹ دی و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبرنگاران به عنوان قشر توانمند و فرهیخته جامعه می توانند با قلم خود با درایت و هوشیاری راه نفوذ هجمه رسانه ای دشمن را ببندند.

فرماندار پلدختر گفت: دشمن با استفاده از فضای مجازی و رسانه ها کمر همت به ایجاد یاس و ناامیدی در ملت ما بسته که تقویت اخلاق و تقوای رسانه ای رمز عبور از آسیب های ناشی از این فضا است و خبرنگاران می توانند با آگاهی بخشی به مردم در خنثی سازی برنامه های دشمنان نقش بسزایی داشته باشند.

کد مطلب 4493459

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