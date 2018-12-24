معاون توسعه مدیریت سازمان فضایی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید در زمینه استفاده بهینه از ظرفیت های منابع انسانی جوان و تاکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر زمینه سازی و ایجاد فرصت برای جوانان فرهیخته و متخصص، طی حکمی حجت تارزاده را به سمت «معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان فضایی ایران» منصوب کرد.

در همین حال رئیس سازمان فضایی ایران در احکامی جداگانه مهدی فتوحی را به سمت «مشاور رئیس سازمان فضایی ایران»، شبنم یزدانی را به سمت «مدیرکل توسعه کسب وکارهای فضا پایه» و مینا بیات را به سمت «دستیار جوان رئیس سازمان فضایی ایران» منصوب کرد.

همچنین اعظم رشیدی به سمت «ذیحساب و مدیرکل امور مالی» معرفی شد.



در مراسم تودیع و معارفه مسئولان سازمان فضایی ایران از زحمات و تلاش های نیکنام اسماعیل زاده در طول تصدی معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی و محمد مهدی احمدی در طول دوران خدمت خود به عنوان ذیحساب و مدیرکل امور مالی این سازمان تقدیر شد.