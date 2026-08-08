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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

محمودی: خبرنگاران بر عهد الهی و رسالت حرفه‌ای خود ایستاده‌اند

محمودی: خبرنگاران بر عهد الهی و رسالت حرفه‌ای خود ایستاده‌اند

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: خبرنگاران با ایستادگی بر عهد الهی و رسالت حرفه‌ای خود، نقش مهمی در عرصه رسانه ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، این روز را به خبرنگاران متعهد و دلسوز تبریک گفت و اظهار کرد: اهمیت مجاهدت در عرصه خبر و رسانه امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.

وی با گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی و شهدای رسانه، افزود: شهادت خبرنگاران در جنگ‌های اخیر نشان‌دهنده ایستادگی اصحاب رسانه بر عهد و پیمان الهی و انجام رسالت خبرنگاری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با قدردانی از تلاش خبرنگاران استان تهران در اطلاع‌رسانی و انعکاس مراسم دینی، ملی و انقلابی، برای آنان توفیق روزافزون و موفقیت در مسیر خدمت به جامعه را از خداوند متعال مسئلت کرد.

کد مطلب 6910934

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