فضای امن در کاخ جشنواره فیلم فجر ایجاد کنید/ ممانعت از حضور زردها

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان رسانه‌های رسمی در بیانیه‌ای از برگزارکنندگان سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر خواهان ایجاد فضای امن و ممانعت از حضور زردنویسان شدند.

در متن این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه در سال‌های اخیر رسانه‌هایی بدون ثبت قانونی در قالب وب‌سایت و به‌ویژه کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی متعدد در فضای سینمایی فعالیت پررنگی را آغاز کرده و بعضاً با مخدوش کردن فضای حرفه‌ای کار رسانه و حتی باج‌خواهی، توهین و تهدید سینماگران و اهالی رسانه، فضای فعالیت سینمایی و رسانه‌ای را آلوده و مسموم کرده‌اند، لذا جا دارد در صدور کارت برای اهالی رسانه به منظور حضور در جشنواره ملی فیلم فجر حساسیت و وسواس بیشتری صورت گیرد.

همچنین از آنجا که همزمان با انتصاب حسین انتظامی به عنوان سرپرست سازمان سینمایی مقرر شده شفافیت عملکردها بیشتر و فهرست متقاضیان دریافت کارت کاخ رسانه‌های جشنواره ملی فیلم فجر منتشر شود، نمایندگان رسانه‌های رسمی کشور نیز خواهان آن هستند که تنها نمایندگانی از رسانه‌های معتبر و قانونی و برخی فعالان برجسته و پیشکسوت حوزه رسانه و منتقدان و به ویژه سینماگران امکان حضور در کاخ جشنواره را داشته باشند.

در همین راستا ما به عنوان جمعی از فعالان رسانه‌های رسمی و دارای مجوز، خواهان آن هستیم که مدیریت سازمان سینمایی و مسئولان برگزارکننده سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر اجازه حضور به هیچ یک از نمایندگان رسانه‌های غیررسمی را ندهند تا فضای امن‌تری برای اهالی سینما و رسانه فراهم آید.

همچنین خواهشمندیم تمهیدی از سوی مدیران مربوطه اندیشیده شود تا اعضای برخی سایت‌های مجوزداری که صرفاً به انتشار مطالب کپی و یا زردنویسی‌های حاشیه‌دار می‌پردازند و یا صرفاً در ایام منتهی به جشنواره شروع به فعالیت می‌کنند و طی سال‌های اخیر نیز به خوبی شناسایی شده‌اند، در جایی غیر از کاخ رسانه‌ها به تماشای آثار این رویداد سینمایی بنشینند.

اسامی نمایندگان رسانه‌های رسمی که این بیانیه را امضا کرده‌اند به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

فرانک آرتا (خبرنگار روزنامه شرق)

فائزه آقابابایی (سردبیر فرهنگی خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان)

مجتبی احمدی (دبیر سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا)

مهدی احمدی (مدیر مسئول و سردبیر روزنامه هنرمند و پایگاه خبری هنرمندنیوز)

احمدمحمد اسماعیلی (خبرنگار و نویسنده هفته نامه جهان سینما)

امیرحسین اشرفی (دبیر سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری پانا)

هادی اعتمادی (دبیر سرویس سینمایی روزنامه بانی فیلم)

سمیرا افتخاری (خبرنگار سینمایی خبرگزاری هنر آنلاین)

علی پاکزاد (دبیر فرهنگی سایت اعتماد آنلاین)

پوریا پورعرب (دبیر فرهنگی خبرگزاری ایسکانیوز)

راضیه جباری (دبیر تحریریه خبرگزاری صبا)

حسین جودوی (مدیرکل فرهنگی خبرگزاری تسنیم)

محمدصالح حجت الاسلامی (دبیر فرهنگی خبرگزاری موج)

زهرا چخماقی (خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما)

محمدرضا حیاتی (مدیرمسئول خبرنامه دانشجویان ایران)

مهدی خرم دل (دبیر فرهنگی پایگاه خبری تابناک)

نغمه دانش آشتیانی (دبیر سرویس هنر خبرگزاری مهر)

علی رستگار (خبرنگار سینمایی روزنامه جام جم)

مرتضی رنجبران (دبیر شیفت شب خبرگزاری ایرنا)

احسان سالمی (دبیر فرهنگی روزنامه وطن امروز)

محسن سرافراز (مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری دیباچه)

وحید سعیدی (دبیر فرهنگی روزنامه هفت صبح)

سارا طالبی‌زاده (دبیر فرهنگی روزنامه حمایت)

نرگس عاشوری (خبرنگار روزنامه ایران)

آرش فهیم (دبیر فرهنگی روزنامه کیهان)

علیرضا قرائتی (دبیر فرهنگی خبرگزاری آنا)

مریم قربانی‌نیا (سردبیر سایت خبری فیلم‌نت نیوز)

کیوان کثیریان (مدیرمسئول و سردبیر سایت سینما سینما)

دانیال کسائیان (دبیر سرویس فرهنگی و هنری خبرگزاری آریا)

داوود کنشلو (خبرنگار سینمایی خبرگزاری ایکنا)

حمید محمدی (مدیرکل فرهنگی خبرگزاری فارس)

علیرضا مرادی (خبرنگار ارشد خبرگزاری ایرنا)

سمیه مردانی (سردبیر بخش مدیای باشگاه خبرنگاران جوان)

سارا مسعودی (دبیر سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری میزان)

سیدرضا منتظری (دبیر تحریریه خبرگزاری سینماپرس)

گلاویژ نادری (دبیر فرهنگی روزنامه سازندگی)

میلاد نجفی (مسئول صفحه فرهنگی روزنامه صبح نو)

مریم نراقی (دبیر فرهنگی روزنامه شهروند)

علی نعیمی (دبیر فرهنگی روزنامه صمت)

حامد نیکومرام (خبرنگار پایگاه خبری سوره سینما)

لازم به ذکر است افراد بیشتری این بیانیه را امضا کرده‌اند، اما فقط نام یک فرد از هر رسانه به عنوان نماینده ذکر شده است.