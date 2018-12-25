به گزارش خبرنگار مهر، رمان «چشم‌هایش» نوشته بزرگ علوی به‌تازگی توسط نشر نگاه به چاپ سی‌ام رسیده است.

این کتاب، مهم‌ترین اثر سید مجتبیٰ آقابزرگ علوی معروف به بزرگ علوی نویسنده ایرانی دهه‌های گذشته است که داستان عشق و دلدادگی استاد نقاشی به نام ماکان و مرگ مشکوکش در تبعید است. یکی از دوستداران این استاد که ناظم مدرسه است، به این شک و تردید می‌رسد که می‌تواند راز مرگ مشکوک استاد را در یکی از تابلوهایش پیدا کند؛ تابلویی که با خط خودِ استاد «چشم‌هایش» نامگذاری شده است.

تابلوی چشم‌هایش، پرتره یک زن است و آقای ناظم با جستجو و کند و کاو متوجه می‌شود، زنِ درون تابلو، فرنگیس‌ نام دارد و دلداده استاد ماکان بوده است...

چاپ بیست و پنجم این کتاب فروردین امسال توسط نگاه عرضه شد که حالا چاپ سی‌ام آن راهی بازار نشر شده است.

بزرگ علوی متولد سال ۱۲۸۲ است. این نویسنده کار خود را با ترجمه آغاز کرد و سپس به نگارش رمان و داستان های کوتاه رو آورد. او مدتی پیش از وقوع کودتای ۲۸ مرداد در سن ۴۹ سالگی از ایران خارج شد و تا هنگام وقوع انقلاب ۵۷ در برلین شرقی سکونت داشت. بزرگ علوی پس از انقلاب به ایران بازگشت و سپس دوباره به آلمان رفت. او در سال ۷۵ در پی بیماری قلبی در آلمان درگذشت. «چشمهایش»،«چمدان»، «سالاریها»، «گیله مرد»، «میرزا»، «۵۳ نفر» و… برخی از آثار مشهور او هستند.

چاپ سی‌ام «چشم‌هایش» با ۲۷۱ صفحه و قیمت ۲۷ هزار تومان عرضه شده است.