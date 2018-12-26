انتخابات یک فدراسیون معطل تعامل دو وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش های کارگری فدراسیونی است که طی سال های گذشته بیشتر مدیریت سرپرستی به خود دیده است تا مدیریت باثبات تحت عنوان رئیس؛ حداقل از سه سال پیش که امیر حسینی سرپرست این فدراسیون شد، این روند وجود داشته و تا به امروز ادامه دار هم بوده است.

امیرحسینی ۱۲ اسفندماه سال ۹۴ به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش های کارگری منصوب شد. وی بعد از یک سال سرپرستی این فدراسیون، موفق شد در مجمع انتخاباتی که ۱۱ بهمن ماه سال ۹۵ برگزار شد، طی دو مرحله رای گیری میان کاندیداها، آرای موافق اعضای مجمع را بگیرد و اینگونه رئیس فدراسیون ورزش های کارگری شد.

ریاست امیرحسینی در فدراسیون ورزش های کارگری اما بیشتر از یک سال دوام نداشت؛ وی ۲۲ فروردین ماه سال جاری با حکمی که مسعود سلطانی فر برای سرپرستی جواد رمضی در این فدراسیون زد، از سمت خود برکنار شد.

اینکه دوران ریاست امیرحسینی در فدراسیون ورزش های کارگری خیلی زود به پایان رسید ظاهرا به خاطر مطرح شدن برخی مسائل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که موضوع ایثارگری هم یکی از آنها بود اگرچه وی با همین شرایط دو سال مدیریت در این فدراسیون را سپری کرد.

در هر صورت آنچه اهمیت بیشتر دارد اینکه از فروردین ماه تا به امروز فدراسیون ورزش های کارگری با سرپرست اداره می شود. این در حالی است که در حکم سلطانی فر برای جواد رمضی تاکید شده بود که ظرف حداکثر سه ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی اقدام لازم انجام شود اما با وجود گذشت بیش از ۸ ماه هنوز انتخابات این فدراسیون برگزار نشده است.

البته ثبت نام کاندیداهای فدراسیون ورزش های کارگری انجام شده و حتی پروسه بررسی و تائید صلاحیت آنها نیز به پایان رسیده است اما هنوز زمان برگزاری مجمع مشخص نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های کارگری و تعیین زمان آن، نیازمند هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در واقع علاوه بر وزارت ورزش که متولی برگزاری انتخابات به حساب می آید، این وزارتخانه و وزیر آن هم باید در جریان مجمع انتخاباتی و روال و زمان برگزاری باشد به خصوص اینکه نماینده این وزارتخانه هم که شاید خود وزیر باشد، در مجمع شرکت خواهد کرد.

بدین ترتیب تعامل دو وزارت ورزش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای آنها لازم است تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های کارگری مشخص شود و بدین ترتیب دوره سرپرستی در این فدراسیون بالاخره به پایان برسد.

فدراسیون ورزش های کارگری به خاطر صنفی بودن مشمول بازنشستگی نمی شود و سرپرست فدراسیون هم حق شرکت در انتخابات آن به عنوان کاندیدا را دارد. بر همین اساس جواد رمضی که سرپرستی این فدراسیون را عهده دار است در کنار محمد سلطانی، محمد علیزاده و مهدی حامد حاجی پور برای انتخابات کاندیدا شده است. صلاحیت این چهار کاندیدا تائید شده است.