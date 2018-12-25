جام‌ تختی از سیستم رنکینگ اتحادیه‌ جهانی کشتی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت اتحادیه جهانی کشتی، اتحادیه جهانی به تازگی قوانین جدید سیستم رنکینگ سال ۲۰۱۹ را تایید و اعلام کرد که این تصمیمات در کمیسیون فنی هفته گذشته در بلگراد مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد.
مهمترین تغییرات در سری رتبه بندی ۲۰۱۹ در زمینه تخصیص امتیاز در مسابقات قهرمانی جهان، قهرمانی قاره ها و رویدادهای سیستم رتبه بندی شده است. نقاط تعادل دوباره برای تأکید بر مشارکت و موفقیت در مسابقات قهرمانی جهان بود.
رتبه بندی جدید در سراسر جهان بر روی وب سایت کشتی جهانی به روز شده است. نتایج مسابقات جهانی ۲۰۱۸ بر اساس رتبهبندی هستند، چرا که هر سال نتایج قهرمانی جهان اولین امتیازشان در سال بعد خواهد بود.
طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی نتایج فرنگیکاران در ۴ تورنمنت گرندپری مجارستان، اوپن کرواسی، ساساری ایتالیا و اولگ کاراوایف بلاروس در رنکینگ جهانی فرنگی کاران در سال ۲۰۱۹ اثرگذار است.
همچنین ۴ تورنمنت بینالمللی ایوان یاریگین روسیه، دانکولوف بلغارستان، ساساری ایتالیا و یاشاردوغو ترکیه رقابتهایی هستند که در رنکینگ کشتیگیران آزادکار و زنان جهان در سال ۲۰۱۹ اثرگذار است.
پیش از این قرار بود با رایزنی ایران تورنمنت بینالمللی کشتی آزاد جام تختی که پیش از این در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی قرار گیرد، مجددا در این سیستم باشد، اما ظاهرا این تورنمنت از سیستم خارج شده است.
رنکینگ کشتیگیران برای نحوه قرعه کشی آنها در رقابتهای قهرمانی جهان و قاره ای تاثیرگذار خواهد بود.
تعداد امتیازات اعطا شده در رقابت نیز تحت تاثیر تعداد کشتیگیران وارد شده در هر رده است. برای دستهبندیهای وزن با ۱۰ یا کمتر، شش (۶) امتیاز اضافی اضافه خواهند شد. برای دسته بندی با ۱۱ تا ۲۰ کشتیگیر وارد شده هشت (۸) امتیاز اضافه خواهد شد و ۱۰ امتیاز به هر دسته وزن با بیش از ۲۰ کشتیگیر اضافه میشود.
امتیازات به ورزشکاران شرکت کننده در یک دسته وزن اختصاص داده میشود و قابل انتقال به سایر ورزشکاران یا دستههای وزنی نیست. امتیازات بعد از مسابقات قهرمانی جهان و یا بازیهای المپیک با امتیازات مسابقات قهرمانی سال گذشته یا بازیهای مورد استفاده برای رتبه بندی سالهای بعد تنظیم میشود. برای مثال، رتبه بندی ۲۰۱۹ تنها با نتایج مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ در بوداپست آغاز میشود.
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