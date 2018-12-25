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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

گزارش مهر از سیر نزولی اعتبارات قرآنی؛

کاهش ۷۳ درصدی بودجه قرآنی/ بودجه سال جاری نیز اختصاص پیدا نکرد

کاهش ۷۳ درصدی بودجه قرآنی/ بودجه سال جاری نیز اختصاص پیدا نکرد

لایحه بودجه سال ۹۸ در حالی منتشر شد که سهم بودجه قرآنی در آن به نسبت به سال گذشته کاهشی ۷۳ درصدی داشته است و از بودجه مصوب سال جاری نیز تنها ۲۳ درصد آن اختصاص پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل لایحه بودجه ۹۸ ساعاتی پیش در حالی منتشر شد که در آن سهم صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی تنها ۲۷ میلیارد تومان اعلام شد و نسبت به اعتبارات سال جاری ۷۳ درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که در سال جاری در ابتدا ۴۰ میلیارد مصوب شد، اما با توجه به رایزنی های انجام شده مبلغ آن به ۱۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرد.

با این حال از این مقدار تنها ۲۳درصد به فعالیت های قرآنی اختصاص پیدا کرده و بخش اعظم آن را دولت تا کنون تخصیص نداده است.

بودجه سال ۹۶نیز با توجه به اینکه در متن لایحه بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما ریالی اختصاص پیدا نکرد. در سال ۹۵ نیز با اختصاص چند درصد فعالیت های قرآنی ادامه پیدا کرد.

بنابر نگاهی در اعتبارات دولت در چند سال اخیر به مصوب بودجه فعالیت های قرآنی در متن لایحه بودجه، شاهد سیر کاهشی اعتباری در این خصوص بوده ایم، به نحوی که از ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در سال ۹۳ به ۲۷ میلیارد تومان درمتن لایحه بودجه سال ۹۸ تقلیل پیداکرده است.

بنا بر لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، ۲۷ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی برای برنامه حمایت از اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی همچون «حمایت از اجرای سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن»، «حمایت از اجرای سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی»، «حمایت از اجرای سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی»، «راهبری اجرای اسناد راهبردی منشور توسعه فرهنگ قرآنی» و «حمایت از اجرای برنامه‌های قرآنی برنامه‌های مصوب شورای‌های هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در راستای اسناد سه‌گانه در استان‌ها» اختصاص یافته است.

 در همین خصوص پیگیری های مکرر خبرنگار مهر برای تماس با رییس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی  به دلیل حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تا کنون نتیجه نداده است.

کد مطلب 4494845

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      آموزش و پرورش امسال از ارائه سی دی قرآنی دوره اوّل متوسطه خودداری می کند.این نرم افزار می توانست در آموزش روخوانی در منزل کمک ویار بچه ها باشد.

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