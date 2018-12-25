آیت الله اراکی، درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، آیت الله محسن اراکی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم طی پیامی این ضایعه تاسف برانگیز را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر میباشد؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت فقیه فرزانه و مجاهد خستگی ناپذیر و متفکر عالیقدر مرحوم آیت الله العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی جهان تشیع را به سوگ نشاند.
این فقیه مجاهد سالهای پربرکت عمر خویش را در راه جهاد علمی و عملی سپری نموده و در همه عرصههای جهاد و علم و تلاش در راه خدا همواره از پیشتازان بود. خلأی که فقدان این شخصیت بزرگ به جا گذاشت به آسانی قابل جبران نیست.
اینجانب این فاجعه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولیعصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری مدظلّه، سایر مراجع عظام تقلید ادام الله ظلّهم و به حوزههای علمیه خصوصاً دو حوزه مقدّسه قم و نجف و به بیت شریف و همه بازماندگان عزیز ایشان تسلیت عرض میکنم و از خدای بزرگ برای آنان اجر جزیل و صبر جمیل مسالت دارم.
"سلام علیه یومَ وُلد و یومَ ارتحل مجاهداً صابراً و رحمة الله و برکاته"
محسن اراکی
۴ دی ماه ۱۳۹۷
آیت الله اراکی، استاد حوزه علمیه قم و دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، طی پیامی ضایعه تأسف برانگیز درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، آیت الله محسن اراکی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم طی پیامی این ضایعه تاسف برانگیز را تسلیت گفت.
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