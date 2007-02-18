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۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۴۱

وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با مهر:

معلمان مازاد مربی ورزش نمی شوند

معلمان مازاد مربی ورزش نمی شوند

معلمان مازاد وزارت آموزش و پرورش به عنوان مربیان تربیت بدنی مدارس انتخاب نخواهند شد.

محمود فرشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره تعداد مربیان متخصص ورزش در مدارس گفت: در این مورد کیفی و تخصصی ، نمی توان آماری ارائه داد.

وزیر آموزش و پرورش ، تعیین معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به عنوان مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی کشور ، راه جدیدی برای ایجاد همبستگی هر چه بیشتر این دو نهاد اعلام کرد.

وی تاکید کرد: به تصویب رسیدن ایجاد هنرستانهای ورزش در شواری عالی آموزش و پرورش و راه اندازی آن در بعضی از استانها می تواند به تقویت سرمایه های ورزشی دانش آموزی منتهی شود.

مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش ، پیگیری تالیف کتاب های درسی و برنامه ریزی در این زمینه - که از دوره قبل مدیریت وزارت آموزش و پرورش آغاز شده است را - ، موجب تخصصی شدن ورزش در مدارس دانست.

فرشیدی از فعالیت و بررسی برای افزایش حجم ساعات ورزشی مدارس خبر داد و گفت: باید به مرحله ای از رشد برسیم که ورزش مدارس کشور بی نظیر شود.

کد مطلب 449563

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