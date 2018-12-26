داروی درمان آکنه های شدید موجب تغییر میکروبیوم پوست می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه واشنگتن باکتری های نمونه برداری شده از پوست صورت را که در یک دوره ۱۰ ماهه در چهار مرحله زمانی برداشته شده بودند را مورد مطالعه قرار دادند. نمونه ها مربوط به ۱۷ بیمار مبتلا به آکنه بود که با ایزوترتینوئین درمان شده بودند. این افراد با ۸ فرد درمان نشده با این دارو مقایسه شدند. از بین این ۸ فرد، ۴ نفر دارای پوست نرمال و ۴ نفر مبتلا به آکنه بودند.

محققان دریافتند درمان با ایزوترتینوئین موجب افزایش تنوع میکروب های یافت شده بر روی پوست می شود. محققان همچنین از طریق ترتیب گذاری DNA موفق به شناسایی چهار نوع باکتری شدند که با درمان از طریق ایزوترتینوئین شکوفا شده بودند. هیچ یک قبلا با آکنه درمان شده مرتبط نبودند.

محققان همچنین دریافتند ایزوترتینوئین موجب کاهش تعداد کلی باکتری Propionibacterium می شود، بطوریکه همزمان موجب افزایش تنوع انواع تک این باکتری می شود.

یافته ها نشان می دهد ایزوترتینوئین با ایجاد جامعه ای سودمند از Propionibacteria و سایر باکتری های سالم، موجب ایجاد یک جامعه میکروبی بر روی پوست شده که احتمال بازگشت آکنه را کاهش می دهد.