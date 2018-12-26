به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، اطلاعات شخصی دزدیده شده شهروندان انگلیسی در وب تاریک با قیمت ۱۰ پوند فروخته می شود. هکرها با استفاده از این اطلاعات کلاهبرداری اینترنتی و دزدی هویت انجام می دهند.

اطلاعات کامل شهروندان انگلیسی که هکرها آن را«Fullz » می نامند، در چند بازار سیاه آنلاین برای فروش عرضه شده است. بسته کامل ID حاوی اطلاعاتی مانند نام، آدرس، پسوردهای آنلاین، اطلاعات بانکی و غیره هر فرد است.

به گفته محققان حملات بزرگ هکرها در این اواخر، تجارت غیر قانونی اطلاعات سرقت شده را گسترده تر کرده است. در سال ۲۰۱۸ میلادی اطلاعات بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در نفوذ هکرها به شرکت های مختلف از جمله شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز، هتل های زنجیره ای ماریوت و فیس بوک فاش شده است.

این اطلاعات سرقت شده در وب تاریک عرضه می شود و مجرمان سایبری آنها را خرید و فروش می کنند.

جالب آنکه حتی یک فروشنده در فضای وب تاریک ، نمونه ای از اطلاعات سرقت شده را فراهم کرده است.

به گفته سیمون میگلیانو تحلیلگر وب تاریک، وجود این بسته های اطلاعاتی در وب تاریک به گسترش کلاهبرداری اینترنتی منجر می شود و به نظر می رسد تقاضا برای چنین اطلاعاتی در حال افزایش است.