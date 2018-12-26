یک هکر اطلاعات نیم میلیون آمریکایی را دزدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، مقامات محلی با صدور اطلاعیه ای این موضوع را تایید کرده اند. هکر یادشده با اجرای حمله فیشینگ توانسته به اطلاعات مورد نظر خود دست یابد.

وی با ارسال یک ایمیل با ظاهری قانونی و مشابه با ایمیل های ارسالی سازمان های دولتی گیرندگان را فریب داده و آنها را به یک صفحه لاگین تقلبی هدایت کرده و از افراد خواسته تا اطلاعات شخصی و کلمات عبور خود را در این صفحه وارد کنند.

این حمله برای مدت زمان قابل توجهی کشف نشده باقی مانده است و سرانجام کارشناسان امنیتی در ماه اکتبر از این موضوع مطلع شده اند. هکر مذکور از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۸ تا اول نوامبر سال جاری میلادی به شبکه حاوی اطلاعات دانش اموزان و کارکنان مدارس سن دیه گو دسترسی داشته است، اما داده هایی که وی به سرقت برده مربوط به سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ است.

مقامات محلی در ایمیل هایی که برای قربانیان این حملات ارسال کرده اند تصریح کرده اند اجازه داده اند هکر یادشده مدت بیشتری به فعالیت های خود ادامه دهد تا بتوانند هویت وی را شناسایی کنند. آنان هکر را شناسایی کرده اند، اما در مورد هویت وی توضیحات خاصی را به عموم مردم ارائه نکرده اند.