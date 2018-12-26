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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

نخبگان علمی سربازی خود را در شرکت های دانش بنیان می گذرانند

نخبگان علمی سربازی خود را در شرکت های دانش بنیان می گذرانند

مشهد- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: نخبگان علمی در صورت داشتن شرایط لازم می توانند خدمت وظیفه خود را در شرکت های دانش بنیان به انجام رسانند.

به گزارش خبرنگارمهر، دکترمحسن  تفقدی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تسهیل زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان،  برنامه هایی را در زمینه تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و  واحدهای فناور در قالب دو طرح اجرا می کند.

وی افزود: در نخستین طرح افراد نخبه و مستعد  در صورت احراز شرایط و کسب امتیاز های مصوب، خدمت  سربازی خود را از طریق معرفی به مرکز نخبگان نیروهای مسلح و در قالب انجام پروژه‌ای تحقیقاتی برای یکی از صنایع  دفاعی و کشوری  طی می کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: همچنین در طرح دوم  نیز افراد مشمول واجد شرایط،  به‌جای گذراندن دوره سربازی صرفاً در مراکز دفاعی و دولتی، می‌توانند خدمت سربازی خود را به عنوان  امریه  در یکی شرکت‌های دانش‌بنیان بگذرانند.

 تفقدی اظهارکرد: اطلاعات و جزییات مربوط به این طرح  در سامانه شرکت‌ها و موسسات  دانش‌بنیان به آدرسdaneshbonyan.ir  قابل دسترسی است و متقاضیان می‌توانند اطلاعات کاملی را با مراجعه به این سامانه کسب کنند. همچنین افراد متقاضی و واجد شرایط برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانه سینا به آدرسsina.bmn.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4495882

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