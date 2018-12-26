نخبگان علمی سربازی خود را در شرکت های دانش بنیان می گذرانند

به گزارش خبرنگارمهر، دکترمحسن تفقدی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تسهیل زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان، برنامه هایی را در زمینه تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در قالب دو طرح اجرا می کند.

وی افزود: در نخستین طرح افراد نخبه و مستعد در صورت احراز شرایط و کسب امتیاز های مصوب، خدمت سربازی خود را از طریق معرفی به مرکز نخبگان نیروهای مسلح و در قالب انجام پروژه‌ای تحقیقاتی برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری طی می کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: همچنین در طرح دوم نیز افراد مشمول واجد شرایط، به‌جای گذراندن دوره سربازی صرفاً در مراکز دفاعی و دولتی، می‌توانند خدمت سربازی خود را به عنوان امریه در یکی شرکت‌های دانش‌بنیان بگذرانند.

تفقدی اظهارکرد: اطلاعات و جزییات مربوط به این طرح در سامانه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به آدرسdaneshbonyan.ir قابل دسترسی است و متقاضیان می‌توانند اطلاعات کاملی را با مراجعه به این سامانه کسب کنند. همچنین افراد متقاضی و واجد شرایط برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانه سینا به آدرسsina.bmn.ir مراجعه کنند.