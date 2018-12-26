ممنوعیت واردات کالاهای مستعمل لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و گمرک ایران آمده است: در راستای اجرای بند ۳ ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، بخشنامه سال ۹۵ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ملغی می‌شود، لذا مانعی برای ثبت سفارش کالاهای مستعمل و بازسازی شده مشمول استاندارد اجباری (در صورت تایید کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) وجود ندارد و ترخیص آنها منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.