  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

بر اساس اعلام گمرک؛

ممنوعیت واردات کالاهای مستعمل لغو شد

ممنوعیت واردات کالاهای مستعمل لغو شد

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و بازسازی شده مشمول استاندارد اجباری لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران،  در نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و گمرک ایران آمده است: در راستای اجرای بند ۳ ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، بخشنامه سال ۹۵ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ملغی می‌شود، لذا مانعی برای ثبت سفارش کالاهای مستعمل و بازسازی شده مشمول استاندارد اجباری (در صورت تایید کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) وجود ندارد و ترخیص آنها منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.

کد مطلب 4495934
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدرضاگوهریان IR ۱۷:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام. خیانت خیانت خیانت. واردات کالای مستعمل خارجی فقط باری از دوش خارجیان برای معدوم کردن کالای خود در کشورشان است و باید و برای انهدام آن جا و هزینه اسقاط پرداخت کنند. تمام دنیا دارند دستگاه‌های خود را به روز میکنند!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها