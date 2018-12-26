مروری بر جذاب ترین فناوری های ناکام سال ۲۰۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی سی ورلد، حسگرهای اثر انگشت زیر نمایشگر، نمایشگرهای تاشدنی گوشی و دوربین های قدرتمند همراه با دستاوردهایی تازه در عرصه هوش مصنوعی از جمله دستاوردهای مهم سال ۲۰۱۸ بودند. اما برخی کاربران در انتظار عرضه محصولات دیگری بودند که امیدوارند در سال ۲۰۱۹ شاهد عرضه آنها باشند.

۱- ایر پاور اپل: انتظار می رفت اپل در سال ۲۰۱۸ شارژر بی سیم ایرپاور خود را عرضه کند اما این اتفاق نیفتاد. شارژر مذکور قرار بود در آن واحد شارژ بی سیم سه دستگاه را ممکن کند تا کاربران بتوانند به طور همزمان آیفون، ساعت اپل و ایرپادهای خود را شارژ کنند. اما این مساله هرگز رخ نداد. برخی کاربران از شهریور ماه منتظر عرضه ایرپاور بودند. اما این اتفاق رخ نداد.

۲- گالکسی هوم: قرار بود در سال ۲۰۱۸ سامسونگ هم وارد بازار عرضه بلندگوهای هوشمند شود. نرم افزار طراحی شده برای این بلندگو Bixby نام دارد. شناسایی صوت کاربران و پردازش دستورات صوتی از جمله امکانات گالکسی هوم است. سامسونگ مدتهاست از عرضه قریب الوقوع این محصول به بازار خبر می دهد، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.

۳- مسیر یابی واقعیت افزوده گوگل: گوگل در کنفرانس توسعه دهندگان خود در ماه می از ارائه خدمات مسیریابی واقعیت افزوده خبر داده بود که استفاده از آن موجب می شد تا کاربران به جای دریافت یک مسیر گرافیکی برروی نرم افزار نقشه گوگل بتوانند با فعال کردن دوربین مسیر حرکت به سمت مقصد را با فلش های چپ و راست مشاهده کنند. اما ارائه این خدمات هم تا سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاده است.

۴- پردازنده ۱۰ نانومتری فوق سریع اینتل: اینتل در ماه های آغازین سال ۲۰۱۸ از عرضه پردازنده قدرتمند ۱۰ نانومتری خود خبر داده بود که دارای حافظه ارتقا یافته، سرعت بیشتر، عملکرد قدرتمند و غیره بود. اما اینتل در عوض پردازنده ۱۰ نانومتری کم کیفیت کنون لیک را به بازار فرستاد که آن هم تنها در قاره آسیا عرضه شد. اینتل در ماه دسامبر قول داد که این پردازنده را با عنوان Sunny Cove در سال ۲۰۱۹ عرضه کند و لذا علاقمندان باید تا چند ماه دیگر منتظر بمانند.