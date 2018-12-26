به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این حکم آمده است: نظر به شایستگی‌های علمی، تخصص و مراتب تعهد و تدین جنابعالی و در جهت تحقق بخشی به برنامه‌های دولت تدبیر و امید، مبنی بر استفاده از جوانان شایسته در مسوولیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، به موجب این حکم شما را به عنوان " معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور " منصوب می‌نمایم.

دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم طراحی و تبیین رهیافت‌های بنیادین و ترسیم دورنمایی بلند مدت، از موقعیت و جامعه‌ای است که نسل‌های امروز و فردای آن ضمن تمهید تدابیر پیشگیرانه نسبت به افول سرمایه‌های اجتماعی، بتوانند با اعتماد کامل در مسیر تحقق آن گام بردارند و لازمه این مهم، امیدی برآمده از آرمان‌هایی است که اندیشه، رویکرد و رفتارهای فراروی مدیریت عمومی کشور، دولت و دستگاههای اجرایی را در چارچوب آن، هدفمند و معنادار می‌نماید.

گفتنی است، وحید قبادی دانا متولد ۱۳۵۶ دارای بورد فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران است.

از جمله سوابق اجتماعی – فرهنگی قبادی دانا می‌توان به رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور، عضویت شورای اجتماعی کشور، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی، مشاور ریاست جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای مشورتی نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، عضو کارگروه تدوین نقشه راه و نحوه اجرایی سازی ماموریت فرهنگی، رییس هیات مدیره شرکت شهر سالم شهرداری تهران، عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و عضویت در شورای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان نام برد. همچنین، قبادی دانا فعالیت های داوطلبانه موثر در سازمان های مردم نهاد خیریه را در سوابق خود داراست. انتشار چندین مقاله ISI در نشریات معتبر علمی انگلیسی زبان داخلی و خارجی از جمله سوابق و فعالیت‌های علمی وی نیز محسوب می‌شود.