اراده والای معلولین ستودنی است

به گزارش خبرگاری مهر، وحید قبادی دانا با حضور در گالری هنری «مهر رضا» از نخستین گالری آثار «فاطمه حمامی» از هنرمندان خوش ذوق توانیاب کشورمان دیدار کرد و گفت: این افراد فرشتگانی هستند که ناتوانی را، ناتوان کردند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با پدر و مادر این دختر هنرمند گفتگو کرد و با تاکید بر اینکه معلولیت برابر با ناتوانی نیست گفت: معلولین فرشتگانی هستند که ناتوانی را، ناتوان کردند؛ بی گمان لازمه موفقیت در هر راهی، همت و تلاش در آن را است، لذا اراده والای این افراد ستودنی است.

وی با تأکید بر توانمندی و ظرفیت های خوب فاطمه حمامی افزود: نقاشی‌های وی قابل قیمت گذاری نیست، ضمن اینکه سازمان بهزیستی در دوره جدید تلاش خواهد کرد تا فرصت تازه‌ای را برای حضور معلولان در عرصه‌های مختلف فراهم کند.

قبادی دانا در ادامه گفتگو با پدر و مادر «فاطمه» نسبت به ساخت یک گالری در زمینی که آنها در شهر آران و بیدگل دارند قول همکاری داد و پس از بازدید از نمایشگاه، دستور خرید ۲۰ اثر از آثار این دختر هنرمند را صادر کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان این دیدار نسبت به پیگیری فرایند درمان و بازتوانی «فاطمه حمامی» قول مساعد داد و مقرر شد تا پس از تکمیل ساخت گالری این هنرمند در شهر آران و بیدگل، وی به همراه مادر و پدرش توسط سازمان بهزیستی به کربلا مشرف شوند.