کمبود ۲۰۰۰ تخت سوختگی در کشور/تعداد بستری های سالانه

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در حوزه درمان بیماران سوختگی گفت: حوادث سوختگی از جمله حوادثی است که علاوه بر بار مالی بر خانواده و نظام سلامت کشور، بار روانی و اجتماعی زیادی نیز به همراه دارد و بیمار سوختگی در طول دوره درمانش نیاز به جراحی های متعدد ترمیمی و درمان های توانبخشی دارد، بنابراین در زمینه سوختگی باید به نقطه ای برسیم که سایر کشورهای دنیا اقدام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: اهداف حوزه درمان در ارائه خدمات درمانی به هموطنان شامل پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های با کیفیت سلامت، حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مدیریت بیماری ها و مدیریت منابع مالی و افزایش بهره وری است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در این راستا با توسعه زیرساخت های درمان تلاش شده است که دسترسی به خدمات تخصصی حوزه درمان، افزایش یابد. یکی از اقدامات انجام گرفته در این حوزه توسعه و استانداردسازی بخش های سوختگی بوده است.

وی با بیان اینکه حوادث و سوانح سوختگی سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار مراجعه را به خود اختصاص می دهد که ۱۰ درصد از آنها بستری می شوند، خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۲ تا ۳ هزار مصدوم سوختگی نیاز به بستری دارند.

جان بابایی از کمبود حدود ٢ هزار تخت سوختگی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر، حدود ۱۱۰۰ تخت سوختگی و ۲۰۰ تخت ویژه سوختگی داریم و در تلاشیم تا کمبودهای موجود را برطرف کنیم.

معاون درمان وزارت بهداشت، ارتقای کیفیت مراقبت های درمان بیماران سوختگی، توسعه و تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش های سوختگی و استاندارد سازی تخت های موجود در سراسر کشور را از جمله اقدامات و اهداف وزارت بهداشت برشمرد و تصریح کرد: از سال ۹۲ تعداد ۲۰۷ تخت بستری سوختگی و ۷۲ تخت مراقبت ویژه در ۱۰ مرکز در ۹ استان کشور راه اندازی شده است. برای مثال در مراکز سوختگی استان گلستان ۲۰ تخت سوختگی و ۸ تخت مراقبت ویژه، در خراسان شمالی ۲۴ تخت سوختگی و ۵ تخت مراقبت ویژه، در اهواز ۹ تخت مراقبت ویژه، در زابل ۱۰ تخت سوختگی و ۴ تخت ویژه و در همدان ۲۴ تخت سوختگی و ۸ تخت ویژه راه اندازی شده است.

وی گفت: ١٠ تخت بستری و ۸۰ تخت BICU در ۶ استان کشور در حال احداث و استانداردسازی است. همچنین راه اندازی ۱۱۷ تخت سوختگی و ۶۷ تخت BICU در ۱۰ مرکز تخصصی سوختگی در دستور کار قرار دارد.

جان بابایی در پایان بیان کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه، طراحی شبکه ملی مراقبت سوختگی کشور و patient flow، حمایت های تغذیه ای در سوختگی در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، آموزش و توانمندسازی کارکنان بخش های سوختگی و مشارکت با اداره کمیسیون پزشکی به منظور تدوین دستورالعمل ارائه خدمات به بیماران سوختگی است.