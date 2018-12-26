۹ دی میثاق مجدد با ولایت و رهبری است/ حضور حماسی مردم در صحنه

حجت الاسلام محمدجواد عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۹ دی روز اتحاد و همبستگی ملت قهرمان ایران در برابر توطئه های دشمن برای اختلاف افکنی و فتنه گری است.

وی افزود: دشمن می خواست مردم و مسئولان را از هدف خود منحرف کند و آنان را به جای وحدت به سوی درگیری و کینه ورزی بکشاند که الحمدالله ناکام ماند.

عاشوری اضافه کرد: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند با انواع توطئه و دشمنی شیرینی این پیروزی بزرگ را به کام ملت تلخ کنند اما هرگز به این خواسته خود نرسیدند.

امام جمعه موقت بردخون ابراز داشت: امسال در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و مخالفان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ایران از همه توان خود برای ضربه زدن به مردم استفاده می کنند اما حضور انقلابی مردم در صحنه این فرصت را از آنان خواهد گرفت.

وی خواستار حضور مردم بخش بردخون در مراسم سالروز ۹ دی شد و گفت: مراسم ۹ دی همراه با نماز جماعت مغرب و عشاء روز جمعه هفتم دی با سخنرانی سرهنگ پاسدار حاج احمد بنافی در مسجد جامع بردخون برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم ولایت‌مدار بخش بردخون طبق سال‌های گذشته امسال نیز با حضور گسترده خود در این مراسم میثاق مجدد با ولایت، رهبری و آرمان های امام راحل می‌بندند و خود را در برابر فتنه‌ها و نقشه‌های دشمنان داخلی و خارجی آماده نگه می‌دارند.