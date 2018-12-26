مسافران ۲ هواپیما از فاجعه جان به در بردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یک مقام بلندپایه لبنانی در واکنش به تجاوز اخیر جنگنده‌های اسرائیلی علیه سوریه که از مسیر آسمان لبنان انجام شده، اعلام کرد که بیروت بزودی شکایت‌نامه را علیه اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد داد و در آن خواستار حمایت از لبنان و غیرنظامیان خواهد شد.

در این ارتباط، یوسف فنیانوس، وزیر حمل و نقل لبنان در گفتگوی تلفنی خود با سعد الحریری نخست وزیر این کشور گفته است که سرنشینان دو فروند هواپیمای مسافربری در آسمان لبنان به صورت معجزه آسایی از یک فاجعه جان سالم به در بردند، چون حمله هوایی شب گذشته جنگنده‌های اسرائیلی علیه سوریه از طریق سپر قراردادن این هواپیمای مسافربری لبنانی انجام شده است.

شب گذشته جنگنده‌های صهیونیستی مناطقی در خاک سوریه را هدف حمله قرار دادند و وزارت امور خارجه روسیه نیز امروز طی بیانیه اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل عملیات اخیر را علیه سوریه در پوشش هواپیماهای غیرنظامی انجام داده است.

گفتنی است حمله شب گذشته نیروی هوایی رژیم صهیونیستی با چند فروند جنگنده اف-۱۶ بزرگترین حمله موشکی صهیونیست‌ها به سوریه، بعد از استقرار سامانه‌های S-۳۰۰روسی در دمشق بوده است.