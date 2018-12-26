به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، سرمایهگذاران و تاجران به یک ریسک بزرگ که میتواند سال آینده در واشنگتن به وجود بیاید، توجه کافیای نداشتهاند؛ استیضاح احتمالی رییسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ.
بازارها خود را برای سال ۲۰۱۹ بسیار سختتری آماده میکنند، که در آن ریسکهایی نظیر افزایش نرخ بهره از سوی فدرالرزرو(بانک مرکزی آمریکا) و تشدید تنشهای تجاری چین و آمریکا، در صدر پیشبینیهای افراد متعددی قرار دارد. اما احتمال استیضاح ترامپ به ندرت مورد بحث قرار گرفته است. بخشی از این امر به این علت است که هنوز مشخص نیست اگر دموکراتها در سال ۲۰۱۹ کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در دست بگیرند، به این مسیر وارد خواهند شد یا خیر.
استیضاح شدن به معنای بیرون انداختن ترامپ از دفتر ریاستجمهوری نیست. در سطح فدرال آمریکا، به روندی گفته میشود که در آن رای اکثریت مجلس نمایندگان میتواند یک مقام بلندپایه، شامل رییسجمهور را متهم کنند که اشتباهی قابل استیضاح مرتکب شده است. سپس این فرد با این اتهام به سنا سپرده میشود که میتواند در مورد این که وی به کار خود ادامه دهد یا خیر، تصمیمگیری کند.
خواه روند استیضاح آغاز شود یا خیر، به احتمال زیاد در مذاکرات سیاسی آمریکا بسیار شنیده خواهد شد و میتواند توانایی واشنگتن برای به انجام رساندن امور را فلج کند. به گفته استیو اوکون، مشاور ارشد شرکت مشاور ژئوپولیتیکی مکلارتی اسوسیتس، چنین وضعیتی، ریسک بزرگی برای بازارها خواهد بود. او روز چهارشنبه، در مصاحبه با سیانبیسی، گفت، دموکراتها سال آینده در مورد استیضاح اقدامی خواهند کرد.
او اضافه کرد: احتمال این وجود دارد که دموکراتها ترامپ را به اتهام پرداخت حقالسکوت به چند زن مستحق استیضاح بدانند و یا با اعلام نتیجه تحقیقات رابرت مولر، که قرار است در اواسط فوریه انجام شود، ترامپ به علت آگاهی از مداخله روسیه در انتخابات استیضاح شود.
او گفت: واشنگتن کاملا تعطیل خواهد شد چراکه رییسجمهور نخواهد توانست به چیزی غیر از این تمرکز کند. من معتقدم این ریسک عظیمی است که ما را در ۲۰۱۹ تهدید خواهد کرد.
این تحلیل گر آمریکایی در پایان گفت: من معتقدم سال ۲۰۱۹ در مقایسه، سال ۲۰۱۸ را سالی آرام جلوه خواهد داد.
نظر شما