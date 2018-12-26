به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، چهارشنبه شب، در معاملاتی‌که با نوسانات بسیار شدیدی همراه بود، به کمک سود سهام خرده‌فروشی و انرژی، شاخص‌های وال‌استریت جهش کردند و توانستند بخش بزرگی از سقوط سنگین جلسه قبل را جبران کنند.

میانگین صنعتی داوجونز، تا ساعت ۲۲:۵۰ به وقت تهران، توانست ۶۲۱ واحد جهش کند، درحالی‌که اس‌اندپی۵۰۰ هم ۲.۹ درصد بالا رفت. کامپوزیت نزدک عملکردی درخشان‌تر داشت و با جهش بزرگ ۳.۷ درصدی روبرو شد. هم اس‌اندپی۵۰۰ و هم کامپوزیت نزدک به سوی ثبت بزرگترین رشد درصدی روزانه خود، از ۲۶ آگوست ۲۰۱۵ تا کنون پیش‌ می‌روند. این دو شاخص همچنین توانستند تمام ضرر معاملات روز دوشنبه را جبران کنند.

خرده‌فروشان بهترین عملکرد را در روز چهارشنبه داشتند و شاخص خرده‌فروشی اس‌اندپی۵۰۰ با جهشی ۴.۱ درصدی همراه شد. سهام وی‌فیر، کولز و دلار جنرال، همگی بیش از ۵ درصد جهش کردند. این روند پس از این اتفاق افتاد که داده‌های مسترکارت اسپندینگ پلاس، نشان داد خرده‌فروشان بهترین فصل فروش تعطیلات خود در ۶ سال گذشته را سپری کرده‌اند. سهام آمازون هم پس از این که این شرکت اعلام کرد در فصل تعطیلات خود تعداد بی‌سابقه‌ای کالا فروخته و رکورد زده است، ۷.۱ درصد جهش کرد.

با جهش شدید بیش از ۷ درصدی قیمت نفت، سهام انرژی رشد شدیدی به دست آوردند. سهام مارارتون اویل و هس، بهترین عملکرد را در بخش انرژی داشتند و به ترتیب ۷.۶ و ۶.۹ درصد جهش کردند.

جان آگوستین، مسئول ارشد سرمایه‌گذاری در بانک خصوصی هانتینگتون، می‌گوید: من از جهش سهام و موج خرید آنها در روز چهارشنبه استقبال می‌کنم اما ما همچنان راه زیادی تا وضعیت نرمال در پیش داریم. ما نیازمند ۳ روز رشد قیمت سهام هستیم تا این دوره سقوط را پشت سر بگذاریم.

سقوط شدید سهام در روز دوشنبه شاخص‌های مهم وال‌استریت را بیش از ۲ درصد پایین کشید و اس‌اندپی‌۵۰۰ وارد منطقه تحمل تکنیکال شد. اس‌اندپی۵۰۰ در روز دوشنبه سقوط خود را نسبت به رکورد میان‌جلسه‌ای ۲۱ سپتامبر، به ۲۰.۰۶ درصد رساند. پیش از این که سهام آمریکا بتوانند در روز چهارشنبه وضعیت خود را بهبود دهند، بازارها در روز سه‌شنبه به علت کریسمس تعطیل بودند.