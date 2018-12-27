آموزش زبان و فرهنگ فارسی به ۳۰۰ هزار غیر ایرانی در جامعه المصطفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه‌المصطفی، غلامعلی حداد عادل در پنجمین گردهم‌آیی مؤسسه‌های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان، ضمن خیر مقدم به حضور جمع متولیان زبان و ادب فارسی در عرصه بین‌الملل، خاطرنشان کرد: خداوند را شاکریم به خاطر همه توفیقات، به ویژه فعالیت در حوزه فرهنگ، زبان و ادب فارسی، که نصیب ما نموده است.

وی با اشاره به این که ۳۴ مؤسسه دولتی و خصوصی در این گردهم‌آیی مشارکت نموده‌اند، خاطرنشان کرد: به طور کلی، آموزش زبان به کسانی که زبان مادری‌شان نیست، نیازمند تخصصی بیش از تخصص‌های دبیری زبان فارسی مرسوم است.

حداد عادل با اشاره به این که ارائه زبان و ادب فارسی در عرصه بین‌المللی، رشته‌های مختلفی را ناظر به شرایط، اقتضائات و نیازها راه‌اندازی نموده است، اذعان داشت: موضوع زبان، فراتر از مرزها، نیازمند مطالعات جنبی و توجه به مسائل سیاسی، امنیتی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی است.

وی در ادامه به پیشینه تاریخی تأسیس بنیاد بین‌المللی سعدی اشاره و تصریح کرد: در بنیاد بین‌المللی سعدی، علاوه بر فعالیت متخصصان و استادان زبان فارسی، تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد کشور عضو هیئت امنا هستند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تأکید بر این که بنیاد بین‌المللی سعدی فعالیت خود را زیر نظر عالی‌ترین مقام‌های کشور پی‌گیری می‌کند، ابراز داشت: تلاش می‌شود بر اساس نظریه‌های علمی حوزه تدریس زبان فارسی در عرصه بین‌المللی، از انواع مهارت‌های دیداری، شنیداری و گفتاری بهره جسته، ضمن توجه به انواع مخاطرات، نیازها، اقتضائات و شرایط را ناظر به سنین فراگیران دسته‌بندی نماییم.

وی به چاپ و نشر کتاب‌های تخصصی تدریس آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان اشاره و خاطرنشان کرد: بنیاد بین‌المللی سعدی تلاش نموده است در کشورهای مختلف، مسائل مربوط به زبان فارسی را براساس مطالعات متنوع پی‌گیری و از تجربه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استفاده کند.

حداد عادل ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آموزش زبان فارسی و شناخت راهبردها را از مهم‌ترین اهداف بنیاد بین‌المللی سعدی دانست و گفت: آموزش زبان بدون استانداردسازی ممکن نیست. باید به شرایط سطوح دانشی مراحل مختلف ارائه توجه نماییم.

وی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و ابراز داشت: در این مصوبه‌ها، مرز فعالیت‌های بنیاد سعدی با مراکز آموزشی ترسیم شده است؛ این روند، گامی مؤثر در سامان‌دهی استانداردسازی آموزش زبان و ادب فارسی است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پی‌گیری فعالیت‌های ستادی را در حوزه زبان و ادب فارسی، از مهم‌ترین وظایف بنیاد بین‌المللی سعدی عنوان کرد و اظهار داشت: در پنجمین دوره گردهم‌آیی فعالان آموزش زبان فارسی در عرصه بین‌الملل، مهمان جامعه‌المصطفی هستیم؛ این نهاد فاخر بین‌المللی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌ زبانان کار کارستانی را پی‌گیری نموده است.

وی با تأکید بر این که جامعه‌المصطفی از برکات فاخر انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، یادآور شد: صد هزار دانش‌آموخته و شاغل به تحصیل در این نهاد بین‌المللی، در حال فراگیری علوم و معارف الهی هستند.

حداد عادل با بیان این که جامعه‌المصطفی جلوه‌ای از وحدت حوزه و دانشگاه است، خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان دانشگاه‌های مختلف کشور در پنجمین گردهم‌آیی فعالان آموزش زبان فارسی در جهان، تجلی وحدت حوزه و دانشگاه در عرصه زبان و ادب فارسی است.

وی با تأکید بر این که فعالیت نهادهای دینی در قم، حاصل تلاش شبانه‌روزی علما و حمایت‌های مردمی است، بیان نمود: جامعه‌المصطفی از مهم‌ترین تحولات حوزه‌های علمیه در بعد بین‌المللی به شمار می‌رود و بیش از سیصد هزار نفر از غیر ایرانیان را با فرهنگ و ادب فارسی آشنا نموده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه، با بیان این که طلاب، دانش‌پژوهان و خانواده‌های المصطفی تسلط زیادی بر زبان و ادب فارسی دارند، خاطرنشان کرد: ۱۹۰۰ دوره آموزش زبان فارسی، که در المصطفی برگزار شده است، قابل مقایسه با فعالیت هیچ یک از نهادهای آموزش زبان و ادب فارسی کشور نیست.

وی تأکید کرد: در دوران هشتاد ساله فعالیت نهادهای زبان و ادب فارسی در عرصه بین‌المللی، تنها چندصد نفر موفق به کسب رتبه استادی زبان و ادب فارسی شده‌اند، در حالی که جامعه‌المصطفی با فعالیتی خدایی و معنوی، در گسترش زبان فارسی در عرصه بین‌المللی، بی‌سابقه و بی‌نظیر عمل نموده است.

حداد عادل با اشاره به این که طلاب و دانش‌پژوهان المصطفی، ضمن بهره‌گیری از معارف الهی، ناخودآگاه به استادان انتقال زبان و ادب فارسی در جهان تبدیل می‌شوند، ابراز داشت: نیاز است مهارت‌های لازم آموزش زبان فارسی را در عرصه بین‌الملل، به طلاب و دانش‌پژوهان المصطفی انتقال دهیم.

وی فعالیت جامعه‌ المصطفی را عنصری جهش‌آفرین در گسترش زبان و ادب فارسی در عرصه بین‌المللی دانست و یادآور شد: جامعه‌المصطفی به برکت فعالیت‌های معنوی، در فرایندی شش ماهه، طلاب و دانش‌پژوهان غیر ایرانی را با زبان و ادب فارسی آشنا می‌کند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش پایانی سخنان خود، به علل گسترش دسیسه‌های دشمنان الهی در رویارویی با انقلاب اسلامی اشاره نمود و اظهار داشت: برای جبران بخشی از خلأهای به‌وجودآمده اقتصادی، نیاز است بیش از پیش از ظرفیت دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی استفاده شود.