به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میر تاج‌الدینی، پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مصلی رشت، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره جنگ بدر اظهار کرد: خداوند به مسلمانان وعده داده بود که یکی از دو گروه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت؛ یکی کاروان تجاری ابوسفیان و دیگری لشکر نظامی که برای حمایت از این کاروان حرکت کرده بود.

وی افزود: مسلمانان در ابتدا تمایل داشتند با کاروان تجاری مواجه شوند، چراکه از نظر نظامی ضعیف‌تر بود، اما اراده الهی بر این قرار گرفت که مسلمانان با لشکر نظامی قریش مواجه شوند تا حقانیت و قدرت جامعه نوپای اسلامی تثبیت شود.

معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به تفاوت شمار نیروهای دو طرف در جنگ بدر گفت: مسلمانان حدود ۳۱۳ نفر بودند و دشمن نزدیک به هزار نفر نیرو داشت، اما هنگامی که مسلمانان با میدان نبرد و قدرت دشمن مواجه شدند، به درگاه خداوند استغاثه کردند و خداوند نیز دعای آنان را مستجاب کرد و فرشتگان را به یاری آنان فرستاد.

میر تاج‌الدینی با تطبیق شرایط جنگ بدر با تحولات امروز گفت: در جنگ تحمیلی اخیر نیز دشمنان با تصور اینکه می‌توانند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی ایران را از میان بردارند، وارد میدان شدند، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت توانست در برابر این فشارها ایستادگی کند.

وی ادامه داد: این جنگ موجب شد جایگاه و قدرت جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته در منطقه و جهان آشکار شود و دشمنان نیز به این واقعیت پی ببرند که ایران یک قدرت تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای است.

میر تاج‌الدینی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات اقتصادی و انرژی جهان گفت: یکی از دستاوردهای مهم این شرایط، آشکار شدن اهمیت راهبردی تنگه هرمز و نقش ایران در تأمین امنیت و مدیریت این مسیر مهم دریایی است.

وی با اشاره به سابقه حضور قدرت‌های استعمارگر در مناطق راهبردی جهان افزود: در طول تاریخ، قدرت‌های استعماری تلاش کرده‌اند بر تنگه‌های مهم و مسیرهای راهبردی دریایی مسلط شوند و هرمز نیز از جمله این مناطق بوده است.

معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین به تحولات دریای سرخ و باب‌المندب اشاره کرد و گفت: امروز جبهه مقاومت و نیروهای مسلح یمن نیز توانسته‌اند نقش خود را در معادلات این منطقه نشان دهند و این مسئله اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی با بیان اینکه حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه نتوانسته امنیت پایدار ایجاد کند، تصریح کرد: کشورهای منطقه امروز بیش از گذشته متوجه شده‌اند که حضور پایگاه‌های نظامی قدرت‌های خارجی لزوماً به معنای ایجاد امنیت نیست و در مواردی می‌تواند موجب افزایش ناامنی و بی‌ثباتی شود.

میر تاج‌الدینی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: رزمندگان، مسئولان و همه مردم باید با اتحاد و انسجام، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه دهند تا پیروزی نهایی محقق شود.

وی یکی از اهداف این پیروزی را پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در منطقه عنوان کرد و افزود: پیروزی نهایی زمانی محقق می‌شود که آمریکا بساط نظامی خود را از منطقه جمع کند و پایگاه‌هایش را برچیند.

معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت تردد در تنگه هرمز اضافه کرد: در صورت بازگشایی تنگه هرمز برای شناورهای تجاری و نفتکش‌ها، می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی آن برای کشور استفاده کرد، اما شناورهای نظامی و ناوهای آمریکایی نباید اجازه ورود به این منطقه را داشته باشند.

میر تاج‌الدینی در پایان با اشاره به نقش نیروهای مقاومت در تحولات منطقه گفت: آنچه امروز در منطقه شاهد آن هستیم، بخشی از تحولات بزرگ‌تری است که در نتیجه مقاومت ملت‌ها شکل گرفته و امید است این مسیر با پیروزی‌های بیشتر ادامه پیدا کند.