جبهه توحید پیروز میدان تقابل حق و باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله افشار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ارزش و جایگاه انسان در نظام آفرینش، اظهار کرد: انسان باید قدر سرمایه‌های وجودی خود از جمله ایمان، عزت، کرامت و شخصیت را بداند و اجازه ندهد این سرمایه‌ها در برابر وسوسه‌های شیطان و توطئه‌های دشمن از بین برود.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال تضعیف سرمایه‌های معنوی انسان و جامعه است، افزود: همان‌گونه که کسی خانه خالی را سرقت نمی‌کند، وسوسه و تلاش شیطان برای انسان نیز نشان‌دهنده ارزش گنجینه‌ای است که در وجود او قرار دارد.

امام جمعه چرام در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌های مسلمان، گفت: ائتلاف ریاض و ابوظبی طی یک دهه با صرف منابع گسترده مالی، تجهیز نیروهای مزدور و استفاده از بمباران‌های سنگین هوایی تلاش کرد مناطق تحت کنترل انصارالله را تصرف کند، اما این سازه پرهزینه در برابر مقاومت فرو ریخت.

وی تصریح کرد: این تحولات از منظر راهبردی نشان داد دکترین بازدارندگی مبتنی بر ثروت و مدل جنگ مزدورپروری با شکست مواجه شده و ائتلاف‌های صوری و اتکا به نیروهای مزدور نمی‌تواند برای کشورها عمق راهبردی و امنیت پایدار ایجاد کند.

حجت الاسلام افشار ادامه داد: از منظر نظامی نیز فروپاشی ساختار فرماندهی و کنترل، ناکارآمدی برتری هوایی در تثبیت مناطق و از بین رفتن اراده نبرد در برابر مقاومت نشان داد که فناوری و تجهیزات پیشرفته، بدون ایمان، اراده و روحیه مقاومت تضمین‌کننده پیروزی در میدان نیست.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم بیان کرد: خداوند متعال می‌فرماید «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» و وعده الهی این است که اگر خدا را یاری کنیم، خداوند نیز ما را یاری کرده و گام‌هایمان را استوار می‌کند.

امام جمعه چرام با تأکید بر اینکه جبهه حق و مقاومت در نهایت پیروز میدان خواهد بود، افزود: وعده الهی قطعی است و زمین میراث بندگان صالح و اهل تقوا خواهد بود؛ بنابراین جبهه توحید در تقابل حق و باطل، با تکیه بر ایمان و مقاومت پیروز میدان است.

وی همچنین با اشاره به ادعای شکار یک زیردریایی بدون‌سرنشین آمریکایی در منطقه، گفت: شکار یک زیردریایی هوشمند و پیشرفته آمریکایی در تنگه هرمز، در صورت تأیید، می‌تواند از منظر اطلاعاتی و دفاعی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد و بخشی از معادلات منطقه را تغییر دهد.

حجت الاسلام افشار افزود: دشمن همواره تلاش کرده است با نمایش فناوری و تجهیزات پیشرفته، برتری مطلق تکنولوژیک خود را به رخ بکشد، اما هرگاه ملت ایران با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروهای مسلح وارد میدان شده، این تصور با چالش جدی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: اگر یک سامانه پیشرفته زیرسطحی در اختیار نیروهای ایرانی قرار گرفته باشد، این موضوع می‌تواند از منظر شناخت فناوری‌های نوین در حوزه حسگرها، سامانه‌های خودکار و تجهیزات زیرسطحی دارای اهمیت باشد.

حجت الاسلام افشار تنگه هرمز را برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت راهبردی دانست و گفت: پیام روشن این موضوع برای دشمن آن است که محدوده دریایی جمهوری اسلامی ایران عرصه‌ای نیست که هر طرفی بتواند بدون هزینه و بدون مواجهه با اشراف اطلاعاتی و دفاعی ایران در آن فعالیت کند.

وی کرد: جنگ‌های آینده تنها متکی بر سلاح‌های سنتی نخواهد بود و فناوری، هوش مصنوعی، سامانه‌های خودکار، حسگرهای پیشرفته و جنگ اطلاعاتی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران باید با شتاب بیشتری در مسیر جهاد علمی و فناورانه حرکت کند.

امام جمعه چرام تأکید کرد: اقتدار واقعی تنها در داشتن تجهیزات و فناوری خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان، اراده، خودباوری، مقاومت و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است که می‌تواند ملت‌ها را در برابر قدرت‌های بزرگ سربلند نگه دارد.