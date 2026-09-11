به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در خصوص اطلاعیه‌های پیشین درباره محصول RMA توضیح داد: اپلیکاتور RMA که توسط شرکت رز مکث آسیا تولید می‌شود، در صورت عرضه مستقل دارای مجوز تولید بوده و مشمول فراخوان جمع‌آوری نیست.

فراخوان جمع‌آوری اعلام‌شده پیش‌تر مربوط به محصول دو جزئی حاوی کرم واژینال با نام تجاری CR بوده که فاقد مجوز معتبر تشخیص داده شده است. بنابراین، غیرمجاز بودن کرم واژینال CR به معنای غیرمجاز بودن اپلیکاتور RMA در صورت عرضه مستقل نیست.

شرکت رز مکث آسیا، تولیدکننده اپلیکاتور RMA، در روز داروساز سال ۱۴۰۵ از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به‌عنوان واحد تولیدکننده نمونه مورد تقدیر قرار گرفته است.

سازمان غذا و دارو تأکید کرد ملاک اقدامات نظارتی، وضعیت مجوز هر فرآورده و نحوه عرضه آن است و محصولات دارای مجوز معتبر نباید با فرآورده‌های فاقد مجوز خلط شوند.

اعلام اسامی کرم‌های غیرمجاز مراقبت و پاکسازی پوست

در ادامه بررسی‌های نظارتی سازمان غذا و دارو، تعدادی از کرم‌های مراقبت و پاکسازی پوست که بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند، شناسایی شده‌اند.

اسامی محصولات

کرم مرطوب‌کننده

▫️ NIVEA

کرم سفیدکننده

▫️ FRUIT OF THE WOKALI – WHITE CREAM

کرم روشن‌کننده

▫️ BEAUTY LOOP – WHITENING CREAM

کرم سفیدکننده

▫️ HUSN TURK

کرم ضدلک

▫️ GOLDEN SHINE

کرم شب

▫️ KARIZMA – NIGHT CREAM

کرم زیبایی

▫️ WHITE ROSE – BEAUTY CREAM

سازمان غذا و دارو نسبت به عرضه و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز هشدار داد و از شهروندان خواست از خرید و مصرف محصولات فاقد مجوز خودداری و فرآورده‌های سلامت‌محور مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کنند.