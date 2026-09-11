به گزارش خبرنگار مهر، «حوض خون» روایتی از زنانی است که در بحبوحه بمبارانهای شیمیایی و حملات هوایی، در پشت جبهه به شستوشو و آمادهسازی البسه رزمندگان و مجروحان مشغول بودند؛ زنانی که در فضایی آکنده از بوی وایتکس و خون، بخشی کمتر دیدهشده از پشتیبانی جنگ را بر عهده داشتند.
این کتاب با گردآوری روایتهای ۶۴ نفر از بانوان اندیمشکی، تصویری از فعالیتهای آنان در بخش رختشویی بیمارستان شهید کلانتری ارائه میکند و تلاش دارد نقش زنان در پشتیبانی از جبههها را از زاویهای متفاوت روایت کند؛ روایتی که در آن انتظار برای بازگشت رزمندگان، مواجهه با لباسهای خونآلود و آلوده و تداوم کار در شرایط بمباران، بخشی از تجربه روزمره زنان پشت جبهه بوده است.
در این نشست، احمد شاکری بهعنوان منتقد و کارشناس درباره این اثر و ابعاد روایی و محتوایی آن سخن خواهد گفت.
نشست نقد و بررسی کتاب «حوض خون» روز شنبه ۲۱ شهریور، ساعت ۱۰ در خبرگزاری مهر، به آدرس خیابان استاد نجاتاللهی، کوچه رضا مقدسی، پلاک ۱۸ برگزار میشود. حضور برای عموم آزاد است.
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