به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، امام‌جمعه موقت اصفهان، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته که در مصلای امام خمینی (ره) اصفهان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت شناخت خداوند از مسیر عقل و تقویت باورهای دینی اظهار کرد: انسان باید خدای خود را با عقل بشناسد و پس از شناخت، از دستورات او اطاعت کند.

وی افزود: پیش از آنکه انسان بتواند نماز را با حقیقت و کیفیت مطلوب اقامه کند، باید روزها و سال‌ها برای تقویت اعتقادات خود تلاش کند تا ایمان او به خداوند به مرحله یقین برسد؛ چراکه عبادت زمانی عمق پیدا می‌کند که بر پایه شناخت و باور قلبی استوار باشد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به اهمیت حضور قلب در نماز تصریح کرد: نماز تنها به انجام حرکات و قرائت اذکار محدود نمی‌شود، بلکه باید با توجه و حضور قلب همراه باشد و انسان در هنگام عبادت، خود را در محضر خداوند ببیند.

مهدوی ادامه داد: عقل حکم می‌کند انسانی که خود را بنده خدا می‌داند، از فرامین الهی پیروی کند و سبک زندگی خود را بر اساس دستورات پروردگار تنظیم کند.

دشمن پس از ناکامی نظامی به جنگ اقتصادی روی آورد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و تلاش دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن پس از آنکه در جنگ نظامی به اهداف خود نرسید، تلاش کرد با استفاده از جنگ اقتصادی به سمت تحقق اهدافش حرکت کند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با استناد به مفاهیم قرآنی درباره تقابل مؤمنان و دشمنان اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید اگر شما آسیب دیدید، دشمن نیز آسیب دیده است؛ با این تفاوت که مؤمنان از پشتیبانی خداوند برخوردار هستند.

مهدوی، پایداری و مقاومت را زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی دانست و افزود: شکار زیردریایی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیروزی‌های یمن، از جمله بشارت‌های خداوند متعال پس از ایستادگی و مقاومت است.

وی تأکید کرد: دشمن باید بداند میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح وحدت خوبی برقرار است و اختلافی وجود ندارد؛ این انسجام و همدلی از سرمایه‌های مهم کشور در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن به شمار می‌رود.

تأکید بر جایگاه علم، معلم و مادران

امام‌جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مراکز علمی و آموزشی گفت: در آستانه بازگشایی مراکز علمی هستیم و باید توجه داشته باشیم که ارزش انسان به علم اوست.

وی بر ضرورت تبیین جایگاه معلمان و استادان در جامعه تأکید کرد و افزود: باید ارزش و مقام معلم و استاد برای مردم مشخص باشد و جامعه نسبت به نقش آنان در تربیت و پیشرفت نسل آینده نگاه شایسته‌ای داشته باشد.

مهدوی همچنین با اشاره به نقش خانواده در تربیت نسل آینده تصریح کرد: باید نگاه راهبردی به مادرانی داشته باشیم که مسئولیت تربیت آینده‌سازان جامعه را بر عهده دارند؛ چراکه نقش مادران در شکل‌گیری شخصیت، باورها و توانمندی‌های نسل آینده، نقشی اساسی و تعیین‌کننده است.