نوع سفر ترامپ به عراق برخلاف قوانین دیپلماتیک بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق امروز در بیانیه ای مطبوعاتی مخالفت خود را با نوع سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کشورش ابراز و آن را برخلاف قوانین دیپلماتیک و روابط بین الملل دانست.

وی گفت: پیروزی ها و دستاوردهایی که مردم و قهرمانان عراق به آن دست یافتند همه دنیا را شگفت زده و موقعیت عراق را در منطقه تثبیت کرده است، ما اجازه نمی دهیم که به عقب بازگردیم.

العبادی خاطرنشان کرد: چنین رفتاری با عراق و حاکمیت آن به روابط بغداد- واشنگتن آسیب می زند و کشورهای منطقه و جهان باید بدانند که عراق قوی و دارای حاکمیت به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در سفری سرزده با نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد در الانبار عراق دیدار کرد.

این اقدام ترامپ واکنش منفی گروه ها و محافل سیاسی عراقی را به همراه داشته و آن را نقض حاکمیت عراق برشمردند.