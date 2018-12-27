  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۰

حیدر العبادی:

نوع سفر ترامپ به عراق برخلاف قوانین دیپلماتیک بود

نوع سفر ترامپ به عراق برخلاف قوانین دیپلماتیک بود

نخست وزیر سابق اعلام کرد که نوع سفر رئیس جمهوری آمریکا به عراق برخلاف قوانین دیپلماتیک بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق امروز در بیانیه ای مطبوعاتی مخالفت خود را با نوع سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کشورش ابراز و آن را برخلاف قوانین دیپلماتیک و روابط بین الملل دانست.

وی گفت: پیروزی ها و دستاوردهایی که مردم و قهرمانان عراق به آن دست یافتند همه دنیا را شگفت زده و موقعیت عراق را در منطقه تثبیت کرده است، ما اجازه نمی دهیم که به عقب بازگردیم.

العبادی خاطرنشان کرد: چنین رفتاری با عراق و حاکمیت آن به روابط بغداد- واشنگتن آسیب می زند و کشورهای منطقه و جهان باید بدانند که عراق قوی و دارای حاکمیت به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در سفری سرزده با نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد در الانبار عراق دیدار کرد.

این اقدام ترامپ واکنش منفی گروه ها و محافل سیاسی عراقی را به همراه داشته و آن را نقض حاکمیت عراق برشمردند.

کد مطلب 4497192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها