به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله فلاحتی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در دی ماه سال ۸۸ شاهد دو حماسه مردمی بزرگ بودیم، اظهارکرد: ۸ و ۹ دی ماه برای ملت ایران به ویژه گیلانیان یادآور حماسه‌ای بزرگ است.

وی با بیان اینکه ۹ دی ماه سال ۸۸ متعلق به ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران اسلامی بود، افزود: ۸ دی ماه سال ۸۸ مخصوص مردم ولایتمدار و حماسه‌ آفرین گیلان به ویژه رشت است. در این روز مردم رشت در دفاع از ارزش‌های انقلاب، رهبری و دفع شر دشمنان و فتنه‌گران یک روز جلوتر از سایر شهرها وارد میدان شدند.

امام جمعه رشت گفت: ۹ دی پاسخ قاطع ملت ایران نسبت به فتنه گران و دشمنان پشت صحنه سال ۸۸ بود.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان سال‌های سال برنامه ‌ریزی کرده بودند تا نظام اسلامی و کشور را تسخیر کنند، بیان ‌کرد: ملت شجاع، قهرمان و مقاوم ایران در ۹ دی سال ۸۸ با حضور همه جانبه خود نشان داد که همان ملت سال ۵۷ بوده که در حمایت از انقلاب، آرمان های بلند امام و انقلاب وارد میدان شده و رژیم ستمشاهی را ساقط کردند امروز نیز در برابر همه قدرت‌های پوشالی جهانی مقام ایستاده‌اند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به تلاش عده‌ای در داخل برای فراموشی فتنه و تطهیر چهره فتنه‌گران، افزود: اگر امروز جریان فتنه به ویژه نسل جوان جامعه به صورت عقلانی تبیین نکنیم دشمنان از این فرصت بهره برده و با استفاده از ابزارهای رسانه‌ در ذهن جوانان ایران اسلامی نفوذ کرده و خود را مدافع حقوق آنها نشان می دهند.

وی با تأکید بر لزوم حضور جریانات انقلابی برای تبیین فتنه در جامعه، گفت: روشنگری در این زمینه به شناخت دقیق جوانان از توطئه دشمن و فتنه‌گران کمک می کند.