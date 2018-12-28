۷ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

سهام آسیایی با بازگشت وال‌استریت رشد کرد

 به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، پس از آنکه وال‌استریت معاملات پرنوسان دیشب را در منطقه مثبت به پایان رساند، سهام آسیایی رشد کرد و به سودهای بزرگ دو جلسه قبلی خود افزود، هرچند با تداوم نگرانی‌های سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های امن مانند ین ژاپن، تقویت شدند.

سهام اروپا هم امروز توانستند افت‌های قبلی خود جبران کنند و جهش کنند. شاخص استاکس۶۰۰ اروپا ۱.۴ درصد جهش کرد و کاک آلمان ۱.۵ درصد بالا آمد.

 گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، ۰.۸ درصد رشد کرد. این شاخص در ماه دسامبر ۳ درصد سقوط کرده است.

 کامپوزیت شانگهای ۰.۳۵ درصد بالا رفت.

 سهام استرالیایی ۱ درصد جهش کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۵ درصد بالا آمد.

 نیکی ژاپن که روز پنج‌شنبه ۴ درصد جهش کرده بود، امروز مخالف روند بازار عمل کرد و ۰.۳ درصد افت کرد.

 ماسافومی یاماموتو، استراتژیست ارشد ارز خارجی در شرکت اوراق میزوهو در توکیو، می‌گوید: اگر مقامات فدرال‌رزرو، به ویژه رییس این بانک، جرومی پاول و مدیر  نیویورک فدرال‌رزرو، ویلیامز، با توجه به نوسانات شدید بازارهای سهام، موضع محتاطانه‌تری، اتخاذ کنند، این باعث رشد سهام آمریکا و سود اوراق قرضه خواهد شد و نرخ دلار را تقویت خواهد کرد.

 رییس بانک مرکزی، جرومی پاول، قرار است ۴ ژانویه سخنرانی کند.

 درحالی که سهام نشانه‌هایی از بهبود را از خود نشان می‌دهند، تداوم نوسانات شدید بازار، به تقویت ارزهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس، کمک کرد.

 دلار ۰.۳ درصد در برابر ین ژاپن افت کرد و به نرخ برابری ۱۱۰.۶۴ رسید. این ماه افت ارزش دلار در برابر ین بیش از ۲ درصد شده است.

 یورو که دیشب ۰.۷ درصد در برابر دلار بالا آمده بود، امروز هم اندکی تقویت شد و به نرخ ۱.۱۴۵۰ دلار رسید.

کد خبر 4497509

