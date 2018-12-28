به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، پس از آنکه وال‌استریت معاملات پرنوسان دیشب را در منطقه مثبت به پایان رساند، سهام آسیایی رشد کرد و به سودهای بزرگ دو جلسه قبلی خود افزود، هرچند با تداوم نگرانی‌های سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های امن مانند ین ژاپن، تقویت شدند.

سهام اروپا هم امروز توانستند افت‌های قبلی خود جبران کنند و جهش کنند. شاخص استاکس۶۰۰ اروپا ۱.۴ درصد جهش کرد و کاک آلمان ۱.۵ درصد بالا آمد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، ۰.۸ درصد رشد کرد. این شاخص در ماه دسامبر ۳ درصد سقوط کرده است.

کامپوزیت شانگهای ۰.۳۵ درصد بالا رفت.

سهام استرالیایی ۱ درصد جهش کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۵ درصد بالا آمد.

نیکی ژاپن که روز پنج‌شنبه ۴ درصد جهش کرده بود، امروز مخالف روند بازار عمل کرد و ۰.۳ درصد افت کرد.

ماسافومی یاماموتو، استراتژیست ارشد ارز خارجی در شرکت اوراق میزوهو در توکیو، می‌گوید: اگر مقامات فدرال‌رزرو، به ویژه رییس این بانک، جرومی پاول و مدیر نیویورک فدرال‌رزرو، ویلیامز، با توجه به نوسانات شدید بازارهای سهام، موضع محتاطانه‌تری، اتخاذ کنند، این باعث رشد سهام آمریکا و سود اوراق قرضه خواهد شد و نرخ دلار را تقویت خواهد کرد.

رییس بانک مرکزی، جرومی پاول، قرار است ۴ ژانویه سخنرانی کند.

درحالی که سهام نشانه‌هایی از بهبود را از خود نشان می‌دهند، تداوم نوسانات شدید بازار، به تقویت ارزهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس، کمک کرد.

دلار ۰.۳ درصد در برابر ین ژاپن افت کرد و به نرخ برابری ۱۱۰.۶۴ رسید. این ماه افت ارزش دلار در برابر ین بیش از ۲ درصد شده است.

یورو که دیشب ۰.۷ درصد در برابر دلار بالا آمده بود، امروز هم اندکی تقویت شد و به نرخ ۱.۱۴۵۰ دلار رسید.