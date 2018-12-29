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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد:

صلح و سازش بیش از شش‌هزار و ۷۰۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف

صلح و سازش بیش از شش‌هزار و ۷۰۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان از آزادی ۷۷ زندانی جرائم مالی و صلح و سازش بیش از شش‌هزار و ۷۰۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در بازدید از شعب مختلف شورای حل اختلاف شهرستان بندرعباس ضمن دیدار با مسؤولان و کارکنان این دو مجتمع، در جریان نحوه رسیدگی، آمار ورودی و موجودی پرونده‌ها قرار گرفت.

در ادامه این بازدید که رئیس شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان، رئیس شورای حل اختلاف شهرستان بندرعباس و معاونین رئیس‌کل دادگستری استان  نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری با حضور در شعب مختلف، از نزدیک بر حُسن انجام امور، نظارت و از تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی مسؤولان و کارکنان این شعب تقدیر کرد.

به دلیل اجرای سیاست‌های ابلاغی، توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها و حمایت‌های دستگاه قضایی استان هرمزگان، ۷۵ درصد از ابلاغات شوراهای حل اختلاف استان به صورت الکترونیک انجام می‌شود که تأثیر بسزایی در تسریع در روند رسیدگی‌ها و کاهش نیاز به مراجعات حضوری مردم داشته است.

همچنین طی ۹ ماه نخست سال‌جاری، بیش از شش‌هزار و ۷۰۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان به صلح و سازش منجر شده و ۷۷ نفر از زندانیان جرایم مالی نیز در نتیجه تلاش و پیگیری‌های اعضای شورای حل اختلاف شعبه ستاد دیه شهرستان بندرعباس از ندامتگاه‌ای استان آزاد شده‌اند.

کفتنی است، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با برخی از مراجعین شورای حل اختلاف شهرستان بندرعباس دیدار و گفتگو کرد و پس از استماع مطالبات شهروندان، دستورات لازم را به منظور رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

کد مطلب 4497953

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