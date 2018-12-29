خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- پروین قادری دانشمند*: برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۸ و پیروزی اصولگرایان و از طرف دیگر عدم موفقیت نامزد اصلاح‌طلبان سبب شد تا شایعه تقلب در انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان و هواداران آن‌ها مطرح شود و درحالی‌که هیچ‌گونه سند و مدرک اطمینان بخشی برای این ادعا نداشتند، دست به شورش و اغتشاش بزنند.

عده‌ای مقابل نظام قد علم کردند

همین موضوع جرقه‌ای شد تا اغتشاش در تهران و شهرهای دیگر رقم بخورد تا جایی که عده‌ای مقابل نظام قد علم کردند و روزبه‌روز بر آشفتگی اوضاع اضافه کنند.

پیچیدگی و عمق این فتنه که هدفی جز براندازی نظام جمهوری اسلامی نداشت روزبه‌روز بیشتر می‌شد به‌طوری‌که استکبار و ضدانقلاب با تمام قوا و توان به میدان آمده بودند و هر آنچه در اختیار داشتند برای مقابله با جمهوری اسلامی به کاربردند.

در این شرایط برخی از خواص نیز شعله فتنه را عمیق‌تر می‌کردند به‌طوری‌که کسانی که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و حمایت‌های مقام معظم رهبری دارای اعتبارشده بودند به‌یک‌باره در جمع توهین‌کنندگان به مقام ولایت ایستادند و گاهی با سکوت نا به‌جای خود و گاهی بابیان مطالبی از روی بی‌خردی و گاهی با ارسال نامه و بیانیه این جریان را به سمت‌وسوی اهداف دشمن کشاندند.

در پی این حوادث ۲۹ خردادماه سال ۸۸ مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران حاضر شدند و در مقابل این فتنه گران و قانون‌شکنان نظام را حفظ کرده و نه‌تنها نگذاشتند این حوادث نظام را به خطر اندازد، بلکه از این تهدیدات، فرصت افزایش پشتوانه مردمی نظام را فراهم نمودند.

مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز ضمن موشکافی مسائل و وقایع کشور دل‌های مردم را به سکینه و آرامش با یاد خداوند فراخواندند و توانستند با بیانات ارزشمند خود التهابات و نگرانی‌های مردم را تسکین دهند.

رهبر معظم انقلاب با یادآوری وصایای امام راحل در خصوص عمل به قانون به‌عنوان مرجع نهایی حجت را برای همه تمام کردند و پس‌ازآن در بیش از ۳۰ سخنرانی بعد از انتخابات، با شفاف‌سازی گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله که با صبر و حوصله در مقابل گستاخی‌های پی‌درپی فتنه گران انجام شد بر راهبرد روشنگری تأکید و به‌تدریج فضا را شفاف و زمینه‌های شعله‌ورتر شدن فتنه را خنثی کردند.

جریان فتنه از هر فرصتی برای ایجاد اغتشاش استفاده می‌کرد

روزها و ماه‌های سال ۸۸ سپری می‌شد و جریان فتنه از هر فرصتی برای ایجاد اغتشاش استفاده می‌کرد و از زمانی که جریان فتنه در روز قدس و ۱۳ آبان سال ۸۸ بر روی شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا ضربدر کشید و اقدام به سردادن شعارهای انحرافی کرد اقدامات شدت گرفت و طولی نکشید که فتنه گران با هتاکی به امام راحل در ۱۶ آذر قلب ملت ایران را به درد آورد اما وقتی کار به جسارت به خیمه اباعبدالله (ع) و هتاکی به‌روز مقدس عاشورا کشید، دیگر صبر ملت لبریز و شد آنچه شد.

۶ دی ۸۸ و روزی که عزاداران حسینی در تهران و سایر شهرها خود را آماده می‌کردند تا به سیاق و سبک هرسال برای سالار شهیدان به سوگواری بپردازند؛ فتنه گران بار دیگر نسخه آشوب را تجویز کردند و درحالی‌که ظهر عاشورا به رقص و پای‌کوبی می‌پرداختند در برخی از مناطق به زنان چادری حمله و چادرها را از سر آن‌ها کشیدند.

حوادث روز عاشورا اعتراض علما و مراجع، شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی اجتماعی را با شدت هرچه‌تمام‌تر برانگیخت چراکه عاشورای ۸۸ برای ملت ایران اسلامی تلخ‌تر از همیشه بود و در این روز شعله‌های آتش فتنه که رو به خاموشی بود بار دیگر زبانه کشید اما این بار این آتش دامن‌گیر یکی از اعتقادات مقدس مردم شد.

هفتم دی‌ماه ۸۸ مردم همیشه درصحنه استان همدان در اقدامی که تحسین همگان را در پی داشت به خیابان‌ها آمدند و بصیرت خود را به رخ جهانیان و اصحاب فتنه کشیدند همین موضوع باعث شد فردای این اتفاق و هفتم دی‌ماه ۸۸ مردم همیشه درصحنه استان همدان در اقدامی که تحسین همگان را در پی داشت به خیابان‌ها بیایند و بصیرت خود را به رخ جهانیان و اصحاب فتنه بکشند.

مردم همدان را به‌جرئت می‌توان آغازگر یک حرکت ملی و درعین‌حال ماندگار و نتیجه عصاره اصول انقلاب اسلامی دانست که با هوشیاری، آگاهی و همچنین به‌موقع عمل کردن باعث شدند مردم دیگر نقاط کشور نیز به‌صورت کاملاً خودجوش راهپیمایی راه انداخته و انزجار خود را از آشوبگران و سران فتنه نشان دهند.

همدانی‌ها در روز ۷ دی ۸۸ از بقعه متبرکه امام‌زاده عبدالله (ع) راهپیمایی خود را آغاز کرده و سیل خروشان جمعیت به سمت میدان امام خمینی (ره) رفت و ازآنجایی‌که قرار بود همین مسیر طی شود، اما آتش خشم مردم خاموشی نداشته و راهپیمایی تا آرامگاه بوعلی سینا ادامه یافت.

طبق آنچه از قبل عنوان‌شده بود قرار بود راهپیمایی در میدان امام (ره) همدان تمام شود اما ادامه پیدا کرد و مردم به سمت فرمانداری رفتند و عده‌ای نیز جلوی دادگستری رفته و شعارهایی علیه سران فتنه، ساکتین فتنه و فتنه‌گران سر دادند و خواستار بر خود با مسببین این اهانت‌ها شدند.

مردم همدان ۷ دی این راهپیمایی بزرگ را برگزار کردند و پس از همدان در رشت نیز روز هشتم دی‌ماه این راهپیمایی اتفاق افتاد و بر اساس همین اقدام تصمیم بر آن شد ۹ دی در کل کشور راهپیمایی برگزار شود.

البته نمی‌توان با قاطعیت گفت که مسبب این اتفاق همدان و مردم همدان بودند اما این اقدام که ۲ روز زودتر از سایر استان‌های کشوریک راهپیمایی خودجوش و مردمی در همدان برگزار شد؛ بیداری و هوشیاری مردم همدان را نشان می‌دهد که پیش از سایر نقاط کشور تصمیم گرفتند کاری انجام دهند و در ۹ دی ماه نیز با اعلام عمومی مجدداً مردم به خیابان‌ها آمده و راهپیمایی برگزار کردند.

آری مردم ولایتمدارو شهید پرور همدان هم همپای مردم سایر استان‌های کشور روز ۹ دی ماه ۸۸ در پاسخ به حرمت شکنی فتنه‌گران و توهین آنها به ساحت مقدس امام حسین (ع) به خیابان‌ها آمدند و با راهپیمایی گسترده یکبار دیگر ضمن تبعیت از ولایت، با مقام معظم رهبری، آرمان‌های امام (ره) شهدا و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

حضور مردم در راهپیمایی گسترده این روز که یاد و خاطره روزهای با شکوه انقلاب را در خاطره‌ها زنده می‌کرد، توانست به خاموش شدن فتنه ۸۸ در کشور و یأس و نا امیدی فتنه‌گران وحامیان آنها در کشور منجر شود.

شعارهای مردم نه تنها شعور سیاسی آنان را به تصویر می‌کشید بلکه قلب فتنه و فتنه‌گر را نیز نشانه می‌رفت یکی از شهروندان همدانی که در راهپیمایی آن روز همدان حضور داشته است در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شعارهای مردم نه تنها شعور سیاسی آنان را به تصویر می‌کشید بلکه قلب فتنه و فتنه‌گر را نیز نشانه می‌رفت، گفت: زن و مرد، پیر و جوان فارغ از هر جناح و گروهی دفاع از ولایت و نظام را فریاد می‌زدند.

مجید قدیمی با بیان اینکه حضور خودجوش در عرصه دفاع از نظام معنایی جز بصیرت نمی‌تواند داشته باشد، گفت: مردم همدان در این زمینه پیشگام بودند.

وی ادامه داد: در حماسه ۹ دی که همه برای حمایت از ولایت به میدان آمده بودند همدانی‌ها پیشگام شدند چرا که ۲ روز زودتر یعنی در هفتم دی ماه سال ۸۸ تحصن کردند و این از افتخارات شهر دارالمومنین همدان است.

وی با بیان اینکه وقتی ۹ دی ماه سال ۸۸ مردم با بصیرت خود و به زیبایی بساط فتنه را جمع کردند، رهبری ضمن تشکر از ملت ایران فرمودند «حرکت مردم به موقع و به جا بود»، گفت: فتنه سال ۸۸ بازی دشمن در داخل کشور بود که بصیرت و هوشیاری ملت بزرگ ایران به این بازی خاتمه داد.

به‌هرحال حضور پرشور و بی‌سابقه میلیون‌ها نفر در راهپیمایی روز ۹ دی سال ۸۸ نشان داد که مردم ایران اگرچه ممکن است ازنظر سیاسی اختلاف‌نظرهایی داشته باشند ولی در اصل نظام و ولایت متحد و یک‌صدا هستند.

۹ دی روز تجلی اقتدار و عزت ایران است

آری ۹ دی روز تجلی اقتدار و عزت ایران است که این عزت را مردم غیور ایران کسب کرده‌اند چراکه صلابت و استحکام نظام در ۹ دی نمایان و در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز بصیرت، ماندگار و به یوم‌الله تبدیل شد

امسال نیز مردم ولایی ایران و به‌خصوص مردم شهرهای مختلف استان همدان بار دیگر حماسه‌ای می‌آفرینند و با حضور گسترده خود در مراسم بزرگداشت این روز به‌مانند سپری پولادین از آرمان‌های انقلاب و اعتقادات خود دفاع می‌کنند.

دبیر ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی در همدان در همین خصوص از برگزاری برنامه‌های مردمی «چهلچراغ» با حضور سخنرانان مطرح در راستای بصیرت در جامعه خبر داد بابیان اینکه خداوند انقلاب اسلامی را به برکت سیدالشهدا (ع) و نهضت عاشورا بیمه کرده است، گفت: روز ۹ دی ۸۸ مردم به میدان آمدند و از اعتقادات خود پاسداری کردند.

محمدجواد بیات بابیان اینکه هرچه زمان می‌گذرد این حماسه بزرگ با طراوت تر می‌شود گفت: گرامیداشت حماسه ۹ دی در حقیقت پاسداشت ارزش‌های دینی، انقلابی و اعتقادی است.

شکل‌گیری ستادهای مختلف مردمی بزرگداشت ۹ دی در همدان

وی از شکل‌گیری ستادهای مختلف مردمی بزرگداشت ۹ دی در همدان خبر داد و تأکید کرد: در ۹ شهرستان استان همدان مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی برگزار می‌شود و مراسم همدان نیز روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح در میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه حجت‌الاسلام ابو ترابی امام‌جمعه موقت تهران، سخنران ویژه این مراسم در همدان است، گفت: مردم همدان با بصیرت بالای خود ۲ روز قبل از ۹ دی در سال ۸۸ به خیابان آمدند و دفاع از ولایت را فریاد زدند.

بیات با اشاره به اینکه آیت‌الله نوری همدانی نیز با شعار معروف «خامنه‌ای کوثر است، دشمن او ابتر است» ورودی آگاهانه و با بصیرت در مقابله با فتنه داشتند، افزود: نقش منحصربه‌فرد سردارحاج حسین همدانی نیز در مقابله با فتنه بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان امسال نیز یکبار دیگر ثابت می‌کنند که آرمان‌های انقلاب پس از ۴۰ سال هنوز برای آنها ارزش ویژه‌ای داشته و نمی‌گذارند هر کسی نسبت به آن تعدی کند.