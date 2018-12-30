به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «چشم‌انداز خالی» ساخته علی زارع‌قنات‌نوی به بخش رقابتی بهترین انیمیشن هشتمین جشنواره Bronx World Film آمریکا راه یافت.

این جشنواره چهاردهم تا هفدهم دی ماه در منهتن نیویورک برگزار می شود.

در این جشنواره فیلم های کوتاه در بخش های داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن به رقابت می پردازند.

انیمیشن «چشم انداز خالی» به نویسندگی و کارگردانی علی زارع قنات نوی طی ۲ سال و نیم تهیه شده و به داستان چشم انتظاری های مادری می پردازد که پسرش در جنگ است.

این فیلم از محصولات مدرسه کارگاهی سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم است.