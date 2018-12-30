خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بار دیگر روز ۹ دی رسید، روزی که مردم ایران در آن روز انقلابی دیگر برپا کردند و کاری کردند که این حماسه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران جاودانه شد.

حضور پرشور مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی سال ۸۸ نقطه عطف دیگری در تاریخ انقلاب و برگ زرینی در افتخارات مردم ایران است چرا که مردم با بصیرت ایران اسلامی بار دیگر ایستادگی خود را برای حفظ اسلام و آرمان های انقلاب ثابت کردند.

اما حماسه ۹ دی و گرامیداشت آن در میان مردم استان سیستان و بلوچستان رنگ و بوی خاص خود را دارد زیرا مردمان این خطه از ایران اسلامی اعم از شیعه و سنی سال هاست که وحدت و برادری خود را به همه نشان داده اند تا جایی که حالا زاهدان مرکز این استان به پایتخت وحدت ایران اسلامی شناخته می شود.

اما برگزاری مراسم ۹ دی امسال در استان سیستان و بلوچستان بسیار ویژه تر است زیرا پس از بدعهدی دولت آمریکا در توافق برجام و بازگرداندن تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، دشمنان تلاش کردند تا وحدت مردم سیستان و بلوچستان را به شیوه های مختلفی از جمله برنامه ریزی حادثه تروریستی ۲۳ مهرماه و ربودن تعدادی از مرزبانان از مرز «میرجاوه» و یا حادثه تروریستی چابهار در تاریخ ۱۵آذر توسط گروهک تروریستی هدف قرار دهند اما همچون همیشه این بار نیز تیرشان به سنگ خورد از همین رو علما و طوایف اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در گفتگوهای جداگانه و یا با انتشار بیانیه هایی نظر خود را در خصوص حماسه ۹ دی بیان کردند.

مولوی سلامی: مردم ایران در ۹ دی انقلابی دیگر برپا کردند

نماینده اهل سنت مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۹ دی روز تثبیت جریان انقلاب و همچنین به درستی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است.

وی افزود: حماسه ۹ دی یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ انقلاب اسلامی است که در جریان آن اقتدار ملت ایران بیش از پیش به همگان ثابت شد.

مولوی نذیر احمد سلامی با تاکید بر اینکه دشمن هرگز دست از دشمنی های خود بر نمی دارد، ادامه داد: دشمنان همواره سعی دارند تا با ترفندهای مختلف بین نظام و مردم فاصله ایجاد کند تا از این طریق بتواند به اهداف شوم خود برسد.

وی گفت: اما به لطف پروردگار مردم با بصیرت ایران اسلامی همیشه با درایت و راهنمایی های رهبر معظم انقلاب و با حضور پر شور و اتحاد و یکدلی این توطئه ها را خنثی کرده اند.

این عالم اهل سنت بیان داشت: به راستی که مردم ایران در ۹ دی انقلابی دیگر برپا کردند و تقریبا می‌توان گفت این حماسه در تاریخ انقلاب ایران بی نظیر است.

وی با بیان اینکه انتخابات بهانه بود و فتنه‌گران در سال ۸۸ اصل نظام و اتحاد مردم را هدف قرار داده‌بودند، تصریح کرد: خاطره ۹ دی در ذهن دشمن عامل بازدارنده‌ای است که هیچ قدرت و نیرویی نمی‌تواند مردم را از نظام دلسرد کند.

مولوی کرد: اهل سنت تا پای جان از آرمان های انقلاب دفاع خواهند کرد

امام جمعه اهل سنت مهرستان، با گرامیداشت حماسه ۹ دی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این روز بصیرت مردم ایران اسلامی است که هیچگاه رخصت و اجازه حضور بیگانگان و دشمنان اسلام و انقلاب را نمی دهند.

مولوی عبدالله کرد افزود: ملت با بصیرت ایران اسلامی در ۹دی ماه به صحنه آمدند و با حرکت خود جوش مردمی که به دشمنان و افرادی که نیت سوء به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند، پاسخ محکمی برای همیشه دادند.

وی بیان داشت: حضور پر شور مردم و مسئولین درکنار هم در این روز معنی بزرگی دارد زیرا امروز دشمنان قسم خورده انقلاب به بهانه هایی مردم را به صحنه می آورند و تلاش دارند با خیالات باطل آنان را از نظام مقدس اسلامی دلسرد کنند، اما مردم انقلابی ایران و به ویژه اهل سنت با تمام وجود پای عهدی که در بهمن ۵۷ با امام بستند مانده اند و تا پای جان از آرمان های انقلاب دفاع خواهند کرد.

این عالم اهل سنت با اشاره به اینکه ملت ایران در حماسه ۹ دی سال ۸۸ بار دیگر پشتیبانی و حمایت خود از نظام و رهبری را به نمایش گذاشتند، اظهارکرد: مردم با احساس خطر در سال ۸۸ بابصیرت و آگاهی وارد میدان شده و همه نقشه های دشمنان را خنثی کردند.

مولوی حسین زهی: پیوند مستحکم مردم با رهبری رمز برچیده شدن توطئه های دشمن است

امام جمعه مسجد جامع حنفاء خاش هم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز ۹ دی تجلی گاه حماسه حضور مردم برای بصریت افزایی و پشتیبانی از نظام و رهبری است.

مولوی عبدالستار حسین زهی افزود: حضور پررنگ مردم در روز ۹ دی سال ۸۸ برگ زرینی در پیشینه ملت های جهان است که می تواند الگو و سرمشقی برای همه جهانیان باشد.

وی بر ضرورت دشمن شناسی و مقابله با آنها تاکید کرد و گفت: دشمن در کمین است تا از کوچک ترین فرصت ها و تهدید های جامعه برای ضربه زدن به مردم و موجودیت دین اسلام استفاده کند.

این عالم اهل سنت تصریح کرد: انتظار می رود مسلمانان در سایه تدبیر، انسجام و همدلی دشمنان را در تحقق اهداف شوم و ناپسند خود مایوس و ناکام کنند.

مدیر مجمتع دینی حنفاء خاش ادامه داد: استکبار و مجموعه دست نشاندگان آنها با تلاش و برنامه ریزی به دنبال ایجاد فتنه و آشوب در کشور هستند که پیوند مستحکم مردم ایران با نظام و رهبری رمز برچیده شدن این توطئه ها است.

وی یاد آورشد: نقش علما و روحانیون در کنار مردم برای خنثی کردن این دسیسه ها در تاریخ انقلاب اساسی و راهگشا بوده است.

حسین زهی اعمال تحریم های ظالمانه بر مردم ایران را به دلیل شکست دشمن در عملی کردن نقشه ها و برنامه های از پیش تعیین شده دانست و افزود: امروز دشمن با استفاده از ظرفیت جنگ نرم به دنبال ایجاد فتنه و آشوب در کشور است اما قطعا همچون همیشه حضور و پشتیبانی مردم عامل شکست و تزلزل دشمنان اسلام است.

اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که علاوه بر اینکه علمای اهل سنت کشور و استان سیستان و بلوچستان در مصاحبه ها و سخنرانی های خود بر لزوم هوشیاری و وحدت در مقابل دشمنان تاکید دارند طوایف بزرگ بلوچستان نیز با انتشار بیانیه هایی بر لزوم گرامیداشت حماسه ۹ دی تاکید کردند.

طایفه کرد: مردم در روز ۹ دی پشت فتنه را به خاک مالیدند

حاج عبدالنبی کرد سرطایفه «کرد تمین» به نمایندگی از این طایفه در بیانیه ای ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی ماه روز «بصیرت و میثاق امت با ولایت» اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری مدظله العالی فرمودند: مردم عزیز ما در روز ۹ دی آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که چشم دنیا را خیره کرد.

این بیانیه می افزاید: حماسه ۹ دی ماه با حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی ماه ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی، و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید.

در این بیانیه آمده است: حماسه ۹ دی ماه نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان های انقلاب ایستادند و از هیچ کس نهراسیدند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد

این بیانیه می افزاید: این روز، روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی ها نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است.

در ادامه این بیانیه آمده است: مردم در این روز تیر خلاص را به فتنه زدند و پشت فتنه را به خاک مالیدند در روز ۹ دی ماه ۱۳۸۸ مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران، با حضور ده ها میلیونی مردم تهران و دیگر شهرهای کشور بر همگان آشکار شد.

این بیانیه می افزاید: طایفه ی کرد تمین در سالروز گرامیداشت ۹ دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ضمن تقدیر و تشکر از حضور آگاهنه و بصیرت مردم در صحنه بر لزوم پایداری در این زمینه برای مقابله با هرگونه توطئه احتمالی در آینده تاکید می نماید که این مهم فقط با پیروی از رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و گوش به فرمان بودن فرمایشات معظم له حاصل می شود.

رهسپاریم با ولایت تا شهادت

حاج عبدالنبی کرد(سرطایفه ی کرد تمین)

طایفه عزیزی: خواستار قاطعیت قوه قضائیه با عوامل فتنه و مرتبط با فتنه هستیم

حاج محمدکریم عزیزی طی بیانیه ای به نمایندگی از طایفه عزیزی به مناسبت فرارسیدن سالگرد نهم دی ماه روز بصیرت بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: در آن حادثه بی‌نظیر، (۹دی) هیچ‌کس دست‌اندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابان ها کشاند و آن حادثه بی‌نظیر پدید آمد.

نهم دی ماه تجلی پایداری و پایمردی ملتی فداکار، خداجو وخدامحور است که خالصانه و خاضعانه پای در میدان مبارزه با فریب خوردگان تهی مغز و خود فروختگان منافق و غفلت زده ای شدند که با پرچم استکبار و به عنوان پیاده نظام مستکبران ، تیشه به ریشه ی انقلاب می زدند.

در این روز تاریخی ملت شریف و انقلابی ایران با بصیرت و همت والای خود نشان دادند که همچنان در حمایت از دین مبین اسلام، انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل عظیم الشان، شهیدان والا مقام، احترام به قانون اساسی و پیروی از ولایت مطلقه فقیه مصمم و استوار ایستاده و هرگونه تهدید و تطمیعی را پوچ انگاشته و خالق حماسه ای بی بدیل شدند.

امسال نیز در نهم دی ماه طایفه عزیزی ، همگام با سایر طوایف و مردم انقلابی ایران اسلامی در مراسم یوم الله ۹دی شرکت نموده و ضمن ادای وظیفه الهی و حفظ وحدت اسلامی، حمایت خود را از منویات ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) اعلام نموده و همچنان خواستار قاطعیت قوه قضائیه با عوامل فتنه و مرتبط با فتنه می باشیم. از خداوند منان مسئلت می نماییم که با بصیرت و آگاهی ما را از مسیر حق دور نگرداند و گمراه زمانه نشویم.

طایفه نوتی زهی: بصیرت ملت ایران بزرگ‌ترین مانع دشمن در فتنه‌ آفرینی‌ها است

حاجی مجید نوتی زهی سر طایفه نوتی زهی نیز در بیانیه‌ای با پاسداشت حماسه تاریخ ساز ۹ دیماه ۸۸، بصیرت و هوشمندی ملت ایران را بزرگ‌ترین مانع جبهه دشمن در فتنه‌ آفرینی‌های جدید دانست.

متن این بیانیه بشرح ذیل است: حماسه ۹ دی ماه از عناصر قدرت نظام و نمونه‌ای از ظرفیت‌های ایران اسلامی برای ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی در تقابل با جبهه دشمن حول محور ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب بوده و ماندگار سازی آن در تاریخ کشور تأثیر مستقیم برماندگاری انقلاب و پیش روندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

در شرایطی که مثلث پلید آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و نیز ارتجاع منطقه با ظرفیت سازی و ساماندهی ابزارهای مادی، رسانه‌ای و نیز عوامل وابسته داخلی تضعیف ولایت فقیه، اعتمادسوزی و ایجاد شکاف بین مردم و نظام، حذف روحیه انقلابی‌گری و نیروهای وفادار به انقلاب و نظام از صحنه و خدشه دار کردن چهره و موقعیت ممتاز منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی را در فرایند راهبرد «نفوذ» در زمره اولویت‌ها و هدف گذاری‌های خود دنبال می‌کنند، برهمه دلسوزان و جریان‌های سیاسی درون جبهه انقلاب اسلامی فرض است باروشنگری‌های نافذ، نقشه امروز دشمن را بر ملا و بصیرت و تیزبینی خود را سرمایه سرنوشت ساز و تعیین کننده کشور در مسدود کردن روزنه‌های امید جبهه ضد انقلاب و معاندین داخلی و خارجی قراردهند

طایفه مرادزهی : پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد

سر طایفه مرادزهی نیز به نمایندگی از این طایفه به مناسبت یوم الله ۹ دی بیانیه ای در این خصوص صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است: تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی مملو از نقاط عطفی است که در اذهان ملت شریف و ولایت مدار ایران اسلامی نقش بسته است. دوران غرور آفرین دفاع مقدس و رشادت های جوانمردان این خطه، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و پیشرفت های هسته ای از نمونه های بارزی است که جزء هویت هر ایرانی ولایت مدار و متعهد می باشد. و در این عرصه دشمنان و فتنه گران همواره در تلاش بوده اند که مسیر رشد و شکوفایی ملت ایران را سد کنند که با بصیرت ملت و رهبری مدبرانه رهبرفرزانه انقلاب ناکام گشته اند. فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ از دیگر نقشه ها و ترفندهای معاندان و مغرضان نظام بود که با بصیرت ملت شریف و شهیدپرور ایران در حماسه ۹ دی ۸۸ نقش بر آب شد.

آری ۹ دیماه به گفته رهبر فرزانه انقلاب روز تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب است و این حرکت مردم اتمام حجت برای همه است.

۹دی روز بیداری و خروش و حضور ملتی است که به مقدساتش، نظامش و سالار شهیدانشان توهین شده بود و کاسه صبرشان لبریز

در ۹ دی مردم نشان دادند که همواره با بصیرت به وصایای امام راحلشان گوش می دهند که می فرمود (همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد).

طایفه مرادزهی ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی پیروزی ملت مومن ولایت مدار ایران اسلامی و تقدیر و تشکر از حضور پرشور آنها اعلام می دارد که همچون سایر آحاد ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی با بصیرت در راستای اهداف انقلاب گام برخواهد داشت.

حاج عبدالعزیز مرادزهی سرطایفه مرادزهی

البته از این بیانیه ها و مصاحبه ها تنها بخش کوچکی از اظهار نظرهای علما و طوایف اهل سنت سیستان و بلوچستان بود که در این مطلب تنها تعدادی از آن ها آورده شده بود اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که مردمان شیعه و سنی این خطه از کشور با وحدت و انسجام بیشتر اعلام کردند که همچون گذشته تا پای جان در راه پاسداری از این مرزو بوم آماده جان فشانی هستند.